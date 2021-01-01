Despiden de forma improcedente a un trabajador por beber tres litros de cerveza durante su jornada laboral: ahora la empresa tendrá que indemnizarle con 50.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha declarado improcedente el despido de un trabajador que consumía alcohol de forma habitual durante la jornada laboral, hecho probado por un detective privado que le descubrió conduciendo un vehículo propiedad de la empresa en estado de ebriedad. Asimismo, se condenó a la empresa a pagarle una indemnización que roza los 50.000 euros. El trabajador, de más de 30 años de antigüedad, venía prestando servicios como electricista en la misma compañía desde 1994.
Hartos de su actitud, en febrero de 2021 le enviaron una carta en la que se detallaba que le habían despedido de forma disciplinaria (sin derecho a indemnización) por beber una cantidad desmesurada de cerveza durante su jornada laboral. Un detective privado le estuvo siguiendo tanto a él como a otro par de compañeros para corroborar que, efectivamente, habían consumido alcohol en un bar para después conducir una furgoneta de la compañía, comprando después más cerveza, hasta tres litros en total, que se bebieron entre todos
Los magistrados también tuvieron en cuenta que otro de sus compañeros (que también había bebido) solo fue sancionado con 20 días de suspensión de empleo y sueldo, por lo que consideraron el despido disciplinario como una medida desproporcionada.
Sin justitificación (como reiteración) no puedes aplicar castigos diferentes a la misma falta. Si por soplar les sancionas, debe ser la misma: o 20 días a cada uno o despido a cada uno.
Supongo que el amigo debía ser un elemento de cuidado, pero no te da derecho a aplicarle una justicia distinta que a otros.
#3 "pero parece algo habitual en la empresa."
Por lo que ya había sido amonestado anteriormente.
Y porque además "no se le ha medido para saber si superaba el límite permitido de alcohol para beber".
Conjetura: seguro que si lo superaba, con dos cervezas se puede superar, y más si eres conductor profesional.
Tan fácil hubiera sido que conociendo la ruta alguien de la empresa, se hubiese… » ver todo el comentario
¿Alguien que se tomó una cerveza junto a sus compañeros durante el almuerzo? Porque es lo único que dice la notica que hizo "un tío así".
En otro establecimiento en el que estuvo otro amigo, y que hacían jornadas maratonianas, iban todos los camareros hasta arriba de alcohol. Le bajaban 10 cervezas al día al jefe cada uno y el tío no decía nada porque pagaba una mierda y pedía mil horas.
Eso no cuadra con el titular ni con quienes consumieron , pero parece algo habitual en la empresa.
Bebieron durante el descanso, o durante la jornada.
El.detective privado no pudo acreditar la "embriaguez".
Eso y más cosas hacen esta noticia sensacionalista como poco.
porque en el descanso para el bocata pueden hacer lo que quieran.