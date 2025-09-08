edición general
"Despertar, o morir": Diagnóstico claro sobe la salud del euskara [EUS]

El sociólogo Iñaki Iurrebaso (Legazpi, 1967) y el periodista Garikoitz Goikoetxea (Elduain, 1989) han presentado en la tienda Elkar de Donostia el libro Esnatu ala hil. El trabajo ofrece un diagnóstico sobre la situación actual del euskera en Euskal Herria: Despertar, o morir. (Traducción al castellano en #1)

#4 Joaker
A veces pienso que las redes sociales van a conseguir lo que la dictadura no pudo. Mis primos mas jovenes apenas usan el Euskera.
#6 Dav3n
#4 Las redes sociales no, la victoria cultural del imperio anglo...

Llamemos a las cosas por su nombre, profavoh.
Kasterot #7 Kasterot
#6 #4 tengo un amigo que es profesor de euskera. Y el dice que somos los últimos que hablaremos euskera.
Todo el esfuerzo de decadas anteriores se va a la mierda, a los que vienen no les interesa, y a nuestros gobernantes muy poco
#10 Dav3n *
#7 Claro, bro, la juventud está más preocupada por verse a dos pasos de la pobreza mientras los medios se inventan términos como el "coliving", tan de moda últimamente, o del inexistente futuro debido al cambio climático que de preservar cualquier language de estos.

Y realmente tiene lógica puesto que en la escala de preocupaciones de futuro no hay color siempre que el marco socioeconómico sea este.

El problema es el sistema que nos lleva a anteponer el beneficio sobre cualquier…   » ver todo el comentario
#21 Joaker
#10 Pues no hablan en ingles precisamente. Vale que usan un español con cada vez mas anglicismos, pero los "influensers" que siguen son españoles y latinoamericanos.

No me gusta que hablen en ese Español con palabras anglo en medio, pero lo que realmente me duele es que no hablen en Euskera en gran parte por pasarse todo el dia enganchado a tik-tik e instagram.
ehizabai #9 ehizabai
#6 Claro, el imperio anglo. Los ingleses, ahora.
Cuando muera el euskara los responsables serán España y Francia, no el imperio anglo...
#13 Dav3n
#9 Quién impulsó la globalización de pacotilla y el liberalismo económico?

España? Francia? Me da que no.

Pues eso y te aconsejo pensar bien lo que vas a contestar porque igual no estás comprendiendo correctamente a qué me refiero.
ehizabai #14 ehizabai *
#13 La primera prohibición directa del euskara es de 1768 en Castilla, 1789 en Francia. Tres siglos de persecución legal.
Esto no vienen de 1945 a hoy. Viene de mucho antes. La globalización es la puntilla.
angelitoMagno #17 angelitoMagno
Si quieren que el euskera cale en las nuevas generaciones, tienen que hacerlo atractivo para las mismas.

Por ejemplo, doblando One Piece al euskera y emitirlo en ETB

Años y años de políticas lingüísticas han demostrado que lo que mejor funciona es emitir animes en la lengua local.
Urasandi #19 Urasandi
#17 Tú... viste a Satan bihotz txiki.
#20 EISev
#19 cor petit
#22 Joaker
#17 Yo me crie con ETB y habian muchisimos animes en Euskera: dragon ball, doraemon, shin chan, Sakuraren kartak, One piece, heidi y muchisimos mas. No estoy seguro de que emiten ahora.
#23 Hombre_de_Estado
#17 Eso funcionó relativamente bien en los 80 y 90 más o menos. Para las lenguas regionales de España, fue la eṕoca más favorable en los medios de comunicación, pensando en el refuerzo y promoción de esas lenguas regionales:
- TV: La 1 y La 2 en castellano desde hace mucho, luego entro ETB1 en euskera, poco más tarde ETB2 en castellano, pero aún no A3, Tele5...
- Radio: la mayoría podía sintonizar emisoras locales, comarcales, vascas o españolas. Entre ellas, habría cierta proporcion en…   » ver todo el comentario
ehizabai #1 ehizabai
(Traducción automática de batua.eus)

El sociólogo Iñaki Iurrebaso (Legazpi, 1967) y el periodista Garikoitz Goikoetxea (Elduain, 1989) han presentado en la tienda Elkar de Donostia el libro Esnatu ala hil. El trabajo ofrece un diagnóstico sencillo sobre la situación actual del euskera en Euskal Herria. En base a la tesis doctoral que Iurrebaso presentó en 2023, los autores han actualizado los datos y los han organizado en tres grandes apartados: los ejes principales del lenguaje (competencia,…   » ver todo el comentario
#12 Hombre_de_Estado
#1 Gracias por la traducción, y por el envio. Meneo a gusto.

Aunque obviamente no conozco el contenido del libro, la traducción apunta a que es un trabajo informado y honesto, centrado en el análisis de la realidad y huyendo de fantasías y sectarismos. Es la impresión que da, y el lógico apego al euskera del autor no entorpece ese trabajo.

Lo digo porque se suelen oir un montón de frases vacias y topicazos respecto a las lenguas; muchas tienen sin duda algo o bastante e cierto, pero otras no soportan ni el primer contraste con la realidad. Hace falta más gente que aborde así estos temas tan emocionales y complejos.
Torrezzno #11 Torrezzno
Las lenguas aparecen y desaparecen si dejan de usarse. Las lenguas permean en otras lenguas (basado, factos, bro, etc) es inútil forzarlo mediante políticas intervencionistas.

Si queremos un mundo multicultural, sin barreras hay que admitir la muerte de la cultura local, que acaba disolviéndose en un batiburrillo cultural, una miasma sin sentido. Donde la cultura del consumismo y el ingles rigen por encima de las demás. Solo hay que ver como Papa Noel está desplazando a los Reyes Magos.

Creo que esto lo plasmó muy bien Neil Gaiman en American Gods
gale #3 gale
Idiomas más grandes han caído. Y no pasa ná.
Quel #5 Quel
#3 No han caído. Han evolucionado.
ehizabai #8 ehizabai
#3 No te jode, no es el tuyo el que va a caer.
Romfitay #16 Romfitay
#8 Los idiomas no tienen derechos, los tienen las personas. Y si las personas no los usan, pues dará mucha pena, pero es lo que hay. Yo estaría encantado de hablar un idioma común con el resto del planeta, incluso aunque no fuera el mío.
ehizabai #18 ehizabai
#16 La pregunta es por qué una persona deja de usar la lengua que recibió de sus padres.
Y fíjate que yo soy persona y no hay semana que pase que tengo problemas para usar mi lengua.
Guanarteme #15 Guanarteme
#3 #2 Apliquemos ese "razonamiento" a un monumento, a una obra artística en peligro o a cualquier otra manifestación cultural para entender el calibre de paletada que tienen sus comentarios, señores.
#2 Aas59
Es lo que hay, chaval!!!
