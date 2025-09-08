"Despertar, o morir": Diagnóstico claro sobe la salud del euskara [EUS]

El sociólogo Iñaki Iurrebaso (Legazpi, 1967) y el periodista Garikoitz Goikoetxea (Elduain, 1989) han presentado en la tienda Elkar de Donostia el libro Esnatu ala hil. El trabajo ofrece un diagnóstico sobre la situación actual del euskera en Euskal Herria: Despertar, o morir. (Traducción al castellano en #1
)
Llamemos a las cosas por su nombre, profavoh.
Todo el esfuerzo de decadas anteriores se va a la mierda, a los que vienen no les interesa, y a nuestros gobernantes muy poco
Y realmente tiene lógica puesto que en la escala de preocupaciones de futuro no hay color siempre que el marco socioeconómico sea este.
El problema es el sistema que nos lleva a anteponer el beneficio sobre cualquier… » ver todo el comentario
No me gusta que hablen en ese Español con palabras anglo en medio, pero lo que realmente me duele es que no hablen en Euskera en gran parte por pasarse todo el dia enganchado a tik-tik e instagram.
Cuando muera el euskara los responsables serán España y Francia, no el imperio anglo...
España? Francia? Me da que no.
Pues eso y te aconsejo pensar bien lo que vas a contestar porque igual no estás comprendiendo correctamente a qué me refiero.
Esto no vienen de 1945 a hoy. Viene de mucho antes. La globalización es la puntilla.
Por ejemplo, doblando One Piece al euskera y emitirlo en ETB
Años y años de políticas lingüísticas han demostrado que lo que mejor funciona es emitir animes en la lengua local.
- TV: La 1 y La 2 en castellano desde hace mucho, luego entro ETB1 en euskera, poco más tarde ETB2 en castellano, pero aún no A3, Tele5...
- Radio: la mayoría podía sintonizar emisoras locales, comarcales, vascas o españolas. Entre ellas, habría cierta proporcion en… » ver todo el comentario
El sociólogo Iñaki Iurrebaso (Legazpi, 1967) y el periodista Garikoitz Goikoetxea (Elduain, 1989) han presentado en la tienda Elkar de Donostia el libro Esnatu ala hil. El trabajo ofrece un diagnóstico sencillo sobre la situación actual del euskera en Euskal Herria. En base a la tesis doctoral que Iurrebaso presentó en 2023, los autores han actualizado los datos y los han organizado en tres grandes apartados: los ejes principales del lenguaje (competencia,… » ver todo el comentario
Aunque obviamente no conozco el contenido del libro, la traducción apunta a que es un trabajo informado y honesto, centrado en el análisis de la realidad y huyendo de fantasías y sectarismos. Es la impresión que da, y el lógico apego al euskera del autor no entorpece ese trabajo.
Lo digo porque se suelen oir un montón de frases vacias y topicazos respecto a las lenguas; muchas tienen sin duda algo o bastante e cierto, pero otras no soportan ni el primer contraste con la realidad. Hace falta más gente que aborde así estos temas tan emocionales y complejos.
Si queremos un mundo multicultural, sin barreras hay que admitir la muerte de la cultura local, que acaba disolviéndose en un batiburrillo cultural, una miasma sin sentido. Donde la cultura del consumismo y el ingles rigen por encima de las demás. Solo hay que ver como Papa Noel está desplazando a los Reyes Magos.
Creo que esto lo plasmó muy bien Neil Gaiman en American Gods
Y fíjate que yo soy persona y no hay semana que pase que tengo problemas para usar mi lengua.