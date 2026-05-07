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Despedida de Santander, por Benji, "el gato de la Porticada" y su humano (sintecho ambos).
"Así, con este cartel, amanecía esta mañana la Plaza Porticada de Santander."
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