Desmantelada en Girona una fábrica que hacía 4 millones de perfumes falsos al año

La policía ha desmantelado la mayor fábrica de perfumes falsos de Europa en Girona. La operación Fragile, de los Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y los Mossos d’Esquadra, con la colaboración de la Aduana Francesa, han conseguido clausurar esta industria que tenía capacidad para producir y distribuir cuatro millones de perfumes al año, 16.000 al día. Han sido detenidas siete personas y once están investigadas por los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y contra la propiedad industrial. Se han incautado...