edición general
6 meneos
30 clics
Desmantelada en Girona una fábrica que hacía 4 millones de perfumes falsos al año

Desmantelada en Girona una fábrica que hacía 4 millones de perfumes falsos al año

La policía ha desmantelado la mayor fábrica de perfumes falsos de Europa en Girona. La operación Fragile, de los Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y los Mossos d’Esquadra, con la colaboración de la Aduana Francesa, han conseguido clausurar esta industria que tenía capacidad para producir y distribuir cuatro millones de perfumes al año, 16.000 al día. Han sido detenidas siete personas y once están investigadas por los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y contra la propiedad industrial. Se han incautado...

| etiquetas: desmantelamiento , girona , fábrica , 4 millones , perfumes falsos
5 1 0 K 63 actualidad
7 comentarios
5 1 0 K 63 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Para un negocio que no huele mal, van y lo desmantelan.
1 K 33
maxxcan #6 maxxcan
Me recuerda a esas noticias donde pillaban una red de productos falsos mejores y más baratos que los originales y yo siempre me preguntaban que cuál era el problema.
0 K 13
ur_quan_master #2 ur_quan_master
¿Falsos?¿ No perfumaban?
0 K 12
#3 exeware
No se lo olieron
0 K 9
cocolisto #4 cocolisto
#3 Hombre, algo si que se olieron {0x1f604}
0 K 20
#5 exeware
#4 si fuera así no habría detenidos
1 K 29
#7 Aas59
Estos de Girona, siempre han sido muy emprendedores.
0 K 6

menéame