140
meneos
1104
clics
"Deseándome la muerte": Manu Sánchez (Canal Sur) explota tras una marea de críticas por cuestionar la existencia de Dios
El popular humorista y presentador andaluz ha denunciado el chorreo de mensajes de odio que está recibiendo tras una polémica intervención en televisión
|
etiquetas
:
muerte
,
manu
,
sánchez
,
canal
,
explota
,
marea
,
críticas
,
dios
70
70
1
K
543
actualidad
77 comentarios
Comentarios destacados:
#25
#22
Yo tuve ese mismo cabreo con 12 años, no me entraba en la cabeza que alguien que creyese en Dios (que es muy respetable) no siguiese sus enseñanzas y se arriesgase a ir al infierno, y al final llegué a la conclusión de que estaba intentando entender de forma lógica y racional los actos de gente que había rechazado la lógica y la razón.
Si son creyentes, generalmente, no son razonables ni lógicos, ya que la lógica y la razón es lo opuesto a la fe
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#23
Varlak
#4
Tu crees en Dios ¿Verdad? Porque de lógica y entendimiento racional vas justito.
17
K
181
#2
Sergio_ftv
Muy típico y habitual en lo religioso lo de los mensajes de odio.
13
K
146
#9
Khadgar
#2
Ya ves, los mismos que pregonan que no puedes tener moral sin un dios guiándote son los que te mandan a la hoguera a la primera de cambio.
8
K
90
#26
Varlak
#9
Si te has leído la biblia la parte de odio, muerte y venganza es muchisimo más larga que la de amor al prójimo
3
K
57
#30
Khadgar
#26
Ya, pero esa parte la suelen obviar cuando hablan de ella.
0
K
16
#41
Varlak
#30
pues por eso lo recuerdo cada vez que tengo opción, porque yo, a diferencia de la mayoría de cristianos, si me he leído la biblia
1
K
22
#73
akyrna
#26
Los creyentes no se han leido la biblia, la usan como símbolo.
0
K
6
#74
Aergon
*
#9
Los mismos judeocristoislamicos que han modelado la moral occidental para convertirnos en los pedazos de mierda racistas, machistas y clasistas como se puede demostrar ya mismo: La violencia es una conducta aprendida en animales, humanos incluidos.
www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-presenciar-peleas-cambia
Y que luego venga la iglesia de turno a decirnos que gracias a ella somos civilizados... Me reiría si no fuese algo tan triste.
0
K
12
#8
soberao
*
El periodista también le critica:
"El popular humorista y presentador andaluz ha denunciado el chorreo de mensajes de odio que está recibiendo
tras una polémica intervención
en televisión
.
No fue una polémica intervención, fue solo su opinión, que coincide con la de muchos:
""cuando entras en oncología infantil, te cuestionas el plan divino", "si Dios todo lo puede, ¿por qué no los cura? Si no lo hace, a ver si no es tan bueno". "
11
K
111
#36
Varlak
#8
Decir que la religión es un invento es un hecho histórico, pero también es polémico
2
K
33
#68
soberao
*
#36
No ha dicho eso, dijo que si Dios existe y permite lo que se ve en las plantas de oncología infantil es que algo está mal.
Lo mismo que el Dios sionista y su "pueblo elegido".
Dijo poniendo el ejemplo de los niños en una planta de oncología de un hospital:
"si Dios todo lo puede, ¿por qué no los cura? Si no lo hace, a ver si no es tan bueno". "
0
K
14
#64
txillo
#8
Así que a todos esos gangsters con su AKA y su fusil
Me los llevaría conmigo a oncología infantil
Estas son tus armas: termómetro y Termalgin
Aquí todos se preguntan: ¿Por qué a mí? ¡Vamos di!
Aquí fue donde el hombre valiente se quedó sin voz
Es el sitio que confirma que no existe ningún Dios
Y de haberlo olvidó a Marvel que creó al Castigador
Ya que un niño es intocable, al menos para mí, señor
youtu.be/ln52fsqC9HE
0
K
14
#1
maoma
lo peor es que esta gente que cree en dios y cía también vota
11
K
97
#4
alcama
*
#1
O sea, ya has extrapolado que todo el que cree en Dios le desea la muerte a Manu Sanchez. Perfecto ¿tu votas o no?
11
K
-55
#5
maoma
*
#4
No.
Para mi, las religiones (y los partidos políticos) son sectas populares y aceptadas
6
K
32
#34
pazentrelosmundos
#5
aaayyyy que ricura! Se nota que piensas diferente
0
K
19
#45
entidaDesconocida
#5
¿Y qué alternativas propones? ¿O simplemente no votas y ya?
0
K
7
#51
DayOfTheTentacle
#5
enfermedades mentales socialmente aceptadas
1
K
18
#57
CerdoJusticiero
*
#_4
Cero el lógica formal.
#5
Perdón, me cuelgo de ti. Por lo que sea alcama no valora mis esfuerzos por curarle parte de su ignorancia.
3
K
49
#49
C.Nutrio
*
#4
Tú en las clases de Lógica te ibas a rezar, ¿verdad?
1
K
19
#56
kosako
#4
A mi lo que me preocupa es que pueda votar gente que cree en seres imaginarios y les da un valor tal.. que son su dogma de como vivir. Pues muy fiable no me parece.
2
K
32
#63
capitansevilla
#1
#4
son sacrificios divinos, como los Mayas, Aztecas y demás. Esos parece que están bien vistos
0
K
8
#22
Toni_Ivars
*
#1
Yo no tengo ningún problema con que haya quien crea en Dios y vote. Entiendo perfectamente que haya gente que prefiera creer en Dios a creer que tras la muerte no hay nada (de verdad que sí. La perspectiva de dejar de "ser" tampoco me mola, por muy ateo que sea).
Lo que molesta es que se supone que son cristianos. Deberían guiarse por esos valores y rezar por el alma de Manu en todo caso. Eso de desear la muerte es de mierdas en la mayoría de religiones (al menos en el ámbito teórico. Luego las interpretaciones ya tal).
12
K
129
#25
Varlak
#22
Yo tuve ese mismo cabreo con 12 años, no me entraba en la cabeza que alguien que creyese en Dios (que es muy respetable) no siguiese sus enseñanzas y se arriesgase a ir al infierno, y al final llegué a la conclusión de que estaba intentando entender de forma lógica y racional los actos de gente que había rechazado la lógica y la razón.
Si son creyentes, generalmente, no son razonables ni lógicos, ya que la lógica y la razón es lo opuesto a la fe
15
K
150
#42
elkaladin
#25
Ser creyente implica tener fé, creer en algo porque sí, sin razonamiento ni lógica. Es inherente al pensamiento religioso, tirar la lógica y la razón por la ventana. Sin esa renuncia a la razón no existirían personas religiosas.
1
K
21
#48
mecha
#25
#42
todos tenemos fe en algunas cosas. Somos seres irracionales.
¿Nunca habéis hecho nada y luego os dado cuenta que era una absurdez?
Eso sí, hay gente que se pasa de rosca y cree cosas como que la Tierra es plana porque lo dice un libro escrito hace 3000 años (que no lo dice). Y aún esa gente podría pensar de forma lógica otros temas si problema.
0
K
8
#47
konde1313
#25
No son creyentes, son personas para las que la religión forma parte de su identidad personal con los que confunden sus costumbres con sus “creencias”. Para ellos la religión es meramente estética y conductual y, por eso, atacan cualquier cosa que cambie su imagen o tradición. Incluso aunque lo haga su propia religión.
2
K
30
#67
inventandonos
#25
Amén a eso. Pero ojo, creo que el nicho cerebral de la religión también se puede llenar con política. Y de igual manera no es racional. El ser humano es así.
0
K
9
#70
Aergon
#25
Todo lo que hacen es
culpa
parte del plan divino. Si actuan contra la doctrina cristiana es solo para poner a prueba su fe (o algo).
0
K
12
#32
lolo_l
#22
Hombre, en esta página precisamente, no se respeta en absoluto las creencias religiosas de la gente. Desde ignorantes, idiotas, fachas, estúpidos.... Se les ha llamado de todo. Y raro es si no se les llama a los representantes religiosos pederastas.
Seas o no seas creyente, respeta sus creencias, y critica con respeto los inconvenientes o problemas que te generan.
Maleducados y personas sin cabeza los hay en todos los sitios y de todas las razas, creencias religiosas y colores.
0
K
6
#44
Toni_Ivars
*
#32
Bueno, pero ser ateo, al contrario que ser católico, no te circunscribe a ninguna guía de valores.
No, pero en serio. No lo decía para quitarte la razón. Como gente que vive en sociedad deberíamos cortarnos un poco. A mí tampoco me mola ese rollo de decir en internet cosas que nunca dirías en público amparado en un supuesto anonimato.
0
K
7
#55
lolo_l
#44
A eso me refiero.
Lo bonito es tener en frente para argumentar idearios diferentes. Y cuando alguien consigue que te plantees lo que piensas respecto a tema, y te hace plantearte una manera de pensar, siempre con argumentos, mejores o peores, pero con respeto, es una verdadera gozada.
1
K
13
#71
unocualquierax
#44
¿ Tu nombre es Toni Ivars realmente ?
0
K
7
#66
akyrna
#32
Seas o no seas creyente, respeta sus creencias
Ni hablar. Ni de puta coña. Una cosa es que se pida respeto para las personas, pero para las creencias nunca jamás. Hay que denunciar las mentiras y hay que respetar y defender la verdad.
Todo aquel que se haya creido una gilipollez se merece total y absolutamente que se le diga en su puta cara que se ha creido una gilipollez.
Cada cual debe enfrentar las consecuencias de sus acciones.
1
K
9
#77
Alegremensajero
#22
" Deberían guiarse por esos valores y rezar por el alma de Manu en todo caso.". Tu no le has dado mucho al Antiguo Testamento, eh. Anda que no es hijo de la gran puta Dios ni ná, que si diluvios, plagas, asesinatos de primogénitos... Pero hijo puta hijo puta.
0
K
8
#28
Moderdonia
*
#1
Niños, Dios es el Papá Noel de los mayores.
2
K
26
#3
alcama
Sinceramente: creo que se le da mucha bola a redes sociales.
Que 50 cafres te escriban insultandote está mal , es despreciable y cobarde. Pero analicemos la dimensión de las cosas: 50 personas es una gota en el océano, ignorarlas es lo mejor que puedes hacer. Si la cosa sube y las amenazas son físicas, entonces se denuncia.
Es que a veces se da una dimensión exagerada a un grupo de idiotas , cuando la inmensa mayoría de andaluces no se comporta así
8
K
82
#7
sisi
*
#3
SI solo uno de esos 50 cumple lo que dice tienes un problema.
3
K
44
#14
alcama
*
#7
Fíjate que le desean a muerte y que vaya al infierno, no le amenazan de muerte.
Todo lo que se dice de Ayuso en Meneame, fíjate si lo cumpliesen ...
1
K
13
#17
sisi
#14
Pero los de meneame no ponen bombas
elpais.com/elpais/2006/03/01/actualidad/1141204631_850215.html
1
K
17
#19
alcama
#17
¿Y cómo sabes que no? ¿Y cómo sabes que los que escriben a Manu Sanchez sí ponen bombas?
0
K
5
#59
Maki_Hirasawa
#17
Acabo de ver en otro meneo como se criticaba un "has ido a una noticia de hace 12 años" y tu literalmente has ido a una de hace veinte.
0
K
9
#24
Fartucu
#14
Se dice que es una hija de puta máxima, cosa cierta. No he visto ninguna amenaza, pero si tu sí, eres libre de ir a la policía.
1
K
17
#29
alcama
#24
Yo he visto gente diciendo que ojala se cayese el avion en el que vuela, o se estrellase el coche en el que iba, etc
Vamos, como han hecho con Manu Sanchez
0
K
5
#35
Fartucu
#29
Si lo ves tan insoportable, ve a la policía o algo, te repito.
1
K
17
#40
alcama
#35
¿Eso es lo mismo que le dirías a Manu Sanchez?
0
K
5
#46
Fartucu
#40
¿Son lo mismo para tí?
0
K
7
#52
alcama
#46
Sí. Para ti no lo son es que priorizas el quien sobre el qué
0
K
5
#33
Varlak
*
#14
Ayuso tiene guardaespaldas y al servicio de inteligencia protegiéndola, y además los que han amenazado a éste señor son gente que cree en seres imaginarios, ya tiene un mínimo de irracionalidad y psicosis
1
K
21
#37
alcama
#33
Creo que no sabes lo que es un servicio de inteligencia. CAM no tiene servicio de inteligencia, no digáis chorradas.
Por otra parte, Ayuso tendrá escolta pero también mas exposición social . Podría haber un loco o local y hacer lo mismo que con Charlie Kirk
0
K
5
#27
Varlak
*
#3
Sinceramente, creo que se quita mucha importancia a las amenazas de muerte, con que una de esas 50 personas crea de verdad que has ofendido a su Dios y mereces morir, tienes un problema. La gente está muy loca
1
K
22
#15
Ah_no_nimo
Yo he visto fragmentos de la entrevista, mas alla del corte de marras y ha cambiado mucho mi percepcion, para bien, de este tio
3
K
49
#20
chema79
Se puede creer en Dios y no creer en todo el tinglao que han montado en torno a él.
2
K
33
#10
Ramen
Ya se debería haber superado lo de creerse un cuento sobre dioses que se escribió durante la edad del bronce para explicar a unos pastores por qué debían odiar al pueblo de al lado, por qué no debían comer carne de animales que no se podían pastorear y por qué llueve a veces tanto hasta que se desborda el río ese que pasa por nuestra aldea.
3
K
32
#11
soberao
#10
De la edad de bronce no es, es muchísimo más posterior, pero se quieren poner como que estos cuentos estaban ya en esa época, de los primeros "cristianos" cuando es falso.
1
K
26
#38
Varlak
#11
el Dios de los cristianos de lo inventaron los judíos cuando era una sociedad de pastores prehistóricos
0
K
10
#65
soberao
*
#53
#38
Es un mito y no hay ninguna evidencia arqueológica. Puedo coger un relato antiguo y plasmarlo en mi libro y eso no hace mi libro, un libro de la edad del bronce.
0
K
14
#76
elkaladin
#65
Yo todo lo que he leído de la datación de la biblia siempre he visto manejar que gran parte de la Biblia hebrea se creia que había sido compuesta el siglo 5 antes de cristo, pero que partes de ella (extractos en el Éxodo , Salmos, Jueces, Deuteronomio) se componían de textos anteriores que databan hacia el siglo X-XIII antes de cristo... que es la edad de bronce.
0
K
9
#53
elkaladin
#11
partes del antiguo testamento son de la edad de bronce
0
K
9
#69
Iori
#53
Pruebas.
0
K
7
#50
imagosg
Unas personas que creen en fantasmas y hablan con muñecos , no dan mucha confianza .
Que odien a las personas que les niegan sus paranoias , está claro.
Y sí , a mí también me preocupa que éstas personas voten .
1
K
28
#13
ipanies
La derecha se está talibanizando porque es gratis y no les pasa nada casi nunca.
2
K
26
#43
egonfal_
Las personas que se declaran católicas, creen en dios y se dan golpes en el pecho cada vez que ven la imagen de cristo en la cruz o cualquier virgen, son las peores personas que he conocido en mi vida.
Prejuiciosos, racistas, homófobos, intolerantes, etc....y todo en nombre de la religión.
Como decía una canción "el domingo van a misa y el lunes son peor que Satanás".
Los verdaderos cristianos, buenas personas y creyentes nunca los encontraras en ese grupo.
1
K
17
#18
Gry
Quien se pica es que duda de sus propias creencias.
0
K
16
#39
Varlak
#18
No, es que las creencias del dios de los cristianos incluyen asesinar a los herejes y blasfemos. No lo digo yo, lo dice la biblia
1
K
13
#12
frankiegth
*
#0
. Relacionada, dicen que el video es de hace 7 años pero la subieron/resubieron ayer :
meneame.net/story/cura-golpea-bebe-durante-bautizo
0
K
15
#6
maoma
*
nor
0
K
12
#31
mtrazid
Seguro que son los mismos que sacan a pasear trozos de escayola, no?
1
K
12
#16
Rogue
Lo malo de creer en dios es basar tu vida en ello y apoyarte en un ser inexistente para sentirte protegido y con derechos.
1
K
10
#54
Toponotomalasuerte
Muy cristiano. Se nos está llenando el mundo de putos integristas.
0
K
10
#58
mudito
Negar la existencia de Dios en Canal Sur.
A este hombre le gusta jugar con la muerte
0
K
10
#75
maxmalkav
#58
y en un programa cofrade
Como dicen en mi pueblo “has ido a robar a la cárcel”
0
K
6
#62
Maki_Hirasawa
*
Yo la que no entiendo es la viñeta esa de IA de Antihacienda que ha puesto. Es una viñeta en relación a la señora que decia cobrar no se si eran 2300 ... literal he ido a esa cuenta a mirar de que iba el hilo, y no tiene nada que ver con Manu Sanchez. Tampoco está deseando que se muera esa señora ni nada parecido. Simplemente otra cuenta con la que tenía un encontronazo ha retwiteado eso, y ha relacionado todo
0
K
9
#60
Triborato
Sin poder dejar de escuchar esto en mi cabeza mientras leía el artículo:
www.youtube.com/watch?v=jBbrEeo21A4
0
K
8
#61
BM75
¿Sabes leer? ¿Entiendes lo que lees?
0
K
8
#72
Jarod_mc
enfermos mentales fanáticos llenos de odio y violentos, lo normal entre esa basura social
0
K
7
#21
Juanjolo
El el perro ha envenenado al apellido Sánchez.
0
K
5
