Desde la Edad Media y la Inquisición hasta Wicked: cuál es el origen y significado del sombrero puntiagudo de las brujas

Pero quizás el elemento más perdurable de las brujas sea el sombrero cónico, presente desde en la clásica novela infantil de Frank L. Baum de 1900, "El maravilloso mago de Oz" hasta en la película Wicked: For Good ("Wicked: Por siempre" o "Wicked: Parte II"), que llegó a los cines esta semana. Se encontraron sombreros puntiagudos en las cabezas de momias chinas de los siglos IV al II a. C., lo que les valió el apodo moderno de "Las brujas de Subeshi" cuando sus tumbas fueron descubiertas en 1978.