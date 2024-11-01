Descubren en Toledo la necrópolis monumental más antigua del interior de la Península Ibérica

El elemento estrella del yacimiento es la estructura VLD-T450. Se trata de una cámara funeraria circular que tuvo un diámetro original de unos 6 metros, aunque tras refuerzos de los muros su tamaño final no superó los 4,5 metros. Pero, curiosamente, la cámara está rodeada por un foso circular de 36 metros de diámetro interior, con una entrada orientada al sureste, alineada con la de la tumba, lo que indica que ambos elementos formaban un complejo arquitectónico unitario.