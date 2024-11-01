Descubren mutaciones inesperadas en el ADN de los niños de Chernóbil heredadas de la radiación que sufrieron sus padres

Un equipo de investigadores ha hallado mutaciones en el De este modo, los investigadores han podido confirmar que la radiación ionizante puede dejar rastros en el ADN de las generaciones futuras: "La posibilidad de transmisión de alteraciones genéticas inducidas por la radiación a la siguiente generación es especialmente preocupante para los padres que podrían haber estado expuestos a dosis más altas de radiación ionizante y posiblemente durante períodos más largos de lo considerado seguro", concluyen.