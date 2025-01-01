Descubren un mausoleo romano excepcional cerca de Lyon, inspirado en la tumba de Augusto (ENG)

La estructura recién desenterrada, construida alrededor del año 50 d. C., tiene un diámetro interior de 15 metros y se cree que alcanzaba más de seis metros de altura. Su imponente presencia habría sido visible para todos los viajeros que entraban en Vienne, una próspera colonia romana, en particular para aquellos que llegaban por el río Ródano. La decisión de modelar el mausoleo según la gran tumba de Augusto en Roma subraya el prestigio del personaje enterrado aquí.