Descubren un barco pirata con tesoro de 138 millones de euros repleto de oro, perlas y 200 esclavos
Las aguas del noreste de Madagascar han revelado un secreto enterrado durante más de tres siglos.
|
etiquetas
:
historia
,
cultura
,
noticias
#3
candonga1
Los esclavos habrá que dejarlos en libertad.... aunque no sepan que está prohibida la esclavitud.
2
K
30
#1
Verdaderofalso
El one piece
0
K
20
#2
mis_cojones_33
La perla negra.
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
