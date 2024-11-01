Descubre la biblioteca esencial para adentrarte en Blockchain y DeFi

El mundo cripto evoluciona a un ritmo vertiginoso, y no siempre es fácil encontrar fuentes fiables para aprender desde cero o profundizar en conceptos clave. En esta recopilación de libros sobre blockchain y DeFi descubrirás lecturas que mezclan teoría, práctica y visión de futuro. Una guía pensada para quienes quieren comprender las bases de la descentralización, explorar aplicaciones reales y anticiparse a lo que viene en las finanzas digitales.