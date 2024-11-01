Desconfía de supuestas notificaciones de la Guardia Civil y Europol sobre la "Operación Endgame"

Se ha detectado una campaña de correos electrónicos fraudulentos, phishing, que suplantan a la Dirección General de la Guardia Civil y a Europol. Los mensajes utilizan tácticas de alta presión legal y tecnicismos para asustar al destinatario con una supuesta implicación en ciberdelitos internacionales. El objetivo del fraude es iniciar una conversación con la víctima para conseguir datos personales y bancarios o que realice algún pago utilizando tácticas de extorsión.