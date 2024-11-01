edición general
5 meneos
14 clics
El descenso de la cosecha eleva el precio de la cebolla

El descenso de la cosecha eleva el precio de la cebolla

Los agricultores confían en que las cotizaciones se mantengan en los próximos meses por la caída de la producción y la falta de existencias en los almacenes

| etiquetas: agricultura , descenso , cosecha , eleva , precio , cebolla
5 0 0 K 65 actualidad
6 comentarios
5 0 0 K 65 actualidad
karakol #1 karakol
Una mala noticia para los herejes que contaminan la tortilla de patatas con ese abyecto bulbo.
3 K 43
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Es para llorar.
0 K 15
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
#1 Peores son los pervertidos que sustituyen la cebolla por puerro en la tortilla de patatas.


Y lo peor es que que está buena.
0 K 11
#6 Eldelcable *
#1 ¡Uy lo que ha dicho! Sí usted quiere comer sorbete de patata y huevo es cosa suya pero insultar a tan sencilla mas noble aliácea es otra bien distinta. Caballero, exijo una satisfacción.
0 K 7
#4 omega7767
el precio de los alimentos es como la entropia de termodinámica, siempre se incrementa
0 K 11

menéame