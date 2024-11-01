·
El descenso de la cosecha eleva el precio de la cebolla
Los agricultores confían en que las cotizaciones se mantengan en los próximos meses por la caída de la producción y la falta de existencias en los almacenes
|
etiquetas
:
agricultura
,
descenso
,
cosecha
,
eleva
,
precio
,
cebolla
6 comentarios

#1
karakol
Una mala noticia para los herejes que contaminan la tortilla de patatas con ese abyecto bulbo.
3
K
43
#2
MiguelDeUnamano
#1
Es para llorar.
0
K
15
#3
ur_quan_master
*
#1
Peores son los pervertidos que sustituyen la cebolla por puerro en la tortilla de patatas.
Y lo peor es que que está buena
.
0
K
11
#6
Eldelcable
*
#1
¡Uy lo que ha dicho! Sí usted quiere comer sorbete de patata y huevo es cosa suya pero insultar a tan sencilla mas noble aliácea es otra bien distinta. Caballero, exijo una satisfacción.
0
K
7
#4
omega7767
el precio de los alimentos es como la entropia de termodinámica, siempre se incrementa
0
K
11
#5
Pkpkpk
#oniongate
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
Y lo peor es que que está buena.