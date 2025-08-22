edición general
“Desbordados” y sin medios adecuados para frenar a los jóvenes ‘nadadores’ que intentan entrar en Ceuta

Las asociaciones profesionales de Guardia Civil denuncian el desgaste de los agentes españoles que contienen los intentos de entrada a España. Interior no tiene previsto ningún refuerzo, aunque no lo descarta. La situación que la ciudad autónoma vive en las últimas semanas, en las que algunos días se han contabilizado 200 o 300 intentos de entrada de nadadores, les genera un gran desgaste debido a la falta de agentes para realizar estas labores en el mar ya que no cuentan con embarcaciones convenientemente equipadas o diseñadas para esta labor.

#1 Pitchford
Este tema tiene difícil arreglo. Pero creo que traerlos a la península es un efecto llamada.
1 K 25
#2 yarkyark *
#1 Yo creo que la solución es que cualquiera que entre en Ceuta y Melilla de forma ilegal debe ser devuelto inmediatamente a marruecos. En esas ciudades es el único sitio del que puede venir.
1 K 17
#3 Pitchford
#2 Sería lo mejor, pero al parecer Marruecos no facilita la tarea y no se le puede cabrear porque entonces dejaría pasar a media África.
0 K 19
#4 Almirantecaraculo
#3 quizá con un gobierno del PP que doble la cerviz hacia EEUU y por tanto Israel, apacigüe a Marruecos.
Entonces seguirán llegando pero la guardia civil callará, los empresarios tendrán mano de obra barata y los medios de comunicación pondrán el altavoz en otros problemas mas graves como el toro de lidia en peligro de extinción si no subvencionamos la fiesta nacional.
0 K 7
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Welcome refugees.
1 K 14
Chinchorro #6 Chinchorro
Pero esto debe ser mentira porque me han dicho que Perrosanxe tiene las puertas abiertas para que en España pueda entrar cualquiera.
0 K 11

