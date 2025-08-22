“Desbordados” y sin medios adecuados para frenar a los jóvenes ‘nadadores’ que intentan entrar en Ceuta

Las asociaciones profesionales de Guardia Civil denuncian el desgaste de los agentes españoles que contienen los intentos de entrada a España. Interior no tiene previsto ningún refuerzo, aunque no lo descarta. La situación que la ciudad autónoma vive en las últimas semanas, en las que algunos días se han contabilizado 200 o 300 intentos de entrada de nadadores, les genera un gran desgaste debido a la falta de agentes para realizar estas labores en el mar ya que no cuentan con embarcaciones convenientemente equipadas o diseñadas para esta labor.