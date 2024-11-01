edición general
Un desarrollador de Microsoft fallece por exceso de trabajo

Este trabajador de Microsoft solo tenía 35 años y lo encontraron sin vida a las 2 de la mañana del 20 de agosto. Lo último que sabían es que se identificó en el Campus a las 8 de la tarde del día anterior y se quedó hasta la madrugada trabajando en varios proyectos. No se sabe nada más al respecto salvo que estuvo trabajando todo el tiempo, por lo que se ha descartado cualquier otra causa de la muerte. Es más, según su familia, el joven no padecía ninguna enfermedad y como responsable del desarrollo de Microsoft Fabric, lo único que hacía era…

PasaPollo #1 PasaPollo
El pantallazo azul definitivo. DEP.
#8 elyari
Que triste que tantos aún pongan su trabajo por delante de su vida y su familia. Una cosa es tener que trabajar largas horas para poner el pan en la mesa, pagar las facturas y llegar a fin de mes. Otra diferente es este caso, económicamente seguro no tenía problemas, pero de qué le sirve ahora tener la cuenta del banco rellenita. DEP
salteado3 #10 salteado3 *
#8 O sí tenía problemas y motivos para ganar más: en EE. UU. siempre estás a un melanoma de la bancarrota. Nunca es suficiente por lo que pueda pasar, cosas de la eficiencia del mercado capitalista y la medicina salvaje privada.
Torrezzno #2 Torrezzno
Me parece sensacionalista como poco, pero bueno, la cultura del trabajo en las FAANG es muy estresante
salteado3 #9 salteado3
#2 Con menos chicha que esto te hacen un notición hablando de que China mata a la gente en jornadas extenuantes obligados a latigazos por el Partido Comunista.

En USA mueren porque si no trabajas como un esclavo te quedas sin trabajo, sin seguro médico y.. bueno, mueres igualmente por cualquier gripe mal curada. Pero nadie obliga a nada, ¿eh? Libertad.
Jaime131 #3 Jaime131
¿Han probado a reiniciarle?
zuul #4 zuul
#3 buf, no se Rick, lo mismo se convierte en un proceso zombie
kreepie #5 kreepie
Cerró sesión.
elsnons #6 elsnons
Primero de todo lo urgente y después lo importante. Osea lamer a tu jefe y después ir a desayunar .
#7 bizcobollo
Ups, algo salió mal. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
