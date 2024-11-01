Un desarrollador de Microsoft fallece por exceso de trabajo

Este trabajador de Microsoft solo tenía 35 años y lo encontraron sin vida a las 2 de la mañana del 20 de agosto. Lo último que sabían es que se identificó en el Campus a las 8 de la tarde del día anterior y se quedó hasta la madrugada trabajando en varios proyectos. No se sabe nada más al respecto salvo que estuvo trabajando todo el tiempo, por lo que se ha descartado cualquier otra causa de la muerte. Es más, según su familia, el joven no padecía ninguna enfermedad y como responsable del desarrollo de Microsoft Fabric, lo único que hacía era…