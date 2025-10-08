edición general
Derrumbe edificio Madrid: La causa del derrumbe podría ser el exceso de material apilado en la sexta planta: "La tragedia podria haber sido aún mayor"

Derrumbe edificio Madrid: La causa del derrumbe podría ser el exceso de material apilado en la sexta planta: "La tragedia podria haber sido aún mayor"

El regidor confirma que la obra tenía licencia desde el mes de febrero y que no constaban quejas en canales oficiales sobre la actividad que se realizaba."Todo comenzó poco antes de las 13.00 cuando, por causas desconocidas, provocó el colapso del edificio. Se cayó el forjado de la sexta planta y el resto colapsaron, arrastrando todos los escombros hacia abajo y propiciando la desaparición. Cayeron 50 metros de los 200 que tiene, la tragedia pudo ser aún mayor porque había 40 personas dentro trabajando", señalaba el regidor desde el consistorio

XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Segun fuentes cercanas a tal, se sabe que Peinado va a imputar a Begoña por este derrumbe.
#7 ingenieril
El equipo de obra, todos, o son bastante novatos o no tiene sentido.
Los albañiles tienen pinta de ser emigrantes explotados contratados sin demasiado conocimiento, y los jefes de obra habrán sido otro tanto igual. Básicamente porque si alguien ha trabajado al menos dos veces en una obra rápidamente te comentan, aprendes, compartes experiencias si alguien intenta subirse una grua a la terraza o mil kilos de cemento al forjado superior.
Una pena.
javierchiclana #8 javierchiclana *
El vídeo es libre tras el anuncio pero el texto es para suscriptores, de pago.
#1 MPR
#0 Revisa el titular: La tragedia podría haber sido sido aún mayor
#2 porcogrosso *
Ninguna sorpresa que estas cosas pasen. No se puede subir con la grua hasta la fragil terraza ¿cuántos? 200 sacos de cemento de a 25 kilos el saco ; que en total es un peso de 5.000 kilos más un bueno número de palés de ladrillos y maquinaria . No es de extrañar que colapsara el edificio. Hay un dicho que dice que las casas no se empiezan por el tejado. Se le va a caer el pelo al jefe de obras.

#1 Gracias
UnoYDos #4 UnoYDos *
#2 No puedo hablar de manera general porque no se si es un caso aislado o lo normal, ya que mi experiencia es bastante reducida. En mis curros de verano he estado en un par de obras y lo normal cuando trabajas en una planta es llevarte solo lo que necesitas para ese día y fuera del edificio (la planta baja si no hay exteriores propios) dejas las demás cosas. Si realmente cargaron todo, el tio es un poco zoquete.
craigvalen #5 craigvalen
#2 Pues creo que el "jefe de obra", es la chica que ha fallecido.
#9 Nouveau *
#2 a ver. Es muy fácil criticar sin conocimiento. Los forjados tienen una capacidad de porte/carga m2 en función de sus características constructivas.

No es lo mismo meter un palet de Portland entero en 1,5 m2 que repartirlo por toda la planta. El forjado es nuevo, viejo y el estado de este?

Espero que salga el informe técnico porque criticar sin información técnica por un simple "posible exceso de material" no me sirve.

Yo estaba reformando mi casa de campo y uno de los…   » ver todo el comentario
ExLibris #6 ExLibris
Pocos le parecen...
