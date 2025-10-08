Derrumbe edificio Madrid: La causa del derrumbe podría ser el exceso de material apilado en la sexta planta: "La tragedia podria haber sido aún mayor"

El regidor confirma que la obra tenía licencia desde el mes de febrero y que no constaban quejas en canales oficiales sobre la actividad que se realizaba."Todo comenzó poco antes de las 13.00 cuando, por causas desconocidas, provocó el colapso del edificio. Se cayó el forjado de la sexta planta y el resto colapsaron, arrastrando todos los escombros hacia abajo y propiciando la desaparición. Cayeron 50 metros de los 200 que tiene, la tragedia pudo ser aún mayor porque había 40 personas dentro trabajando", señalaba el regidor desde el consistorio
Los albañiles tienen pinta de ser emigrantes explotados contratados sin demasiado conocimiento, y los jefes de obra habrán sido otro tanto igual. Básicamente porque si alguien ha trabajado al menos dos veces en una obra rápidamente te comentan, aprendes, compartes experiencias si alguien intenta subirse una grua a la terraza o mil kilos de cemento al forjado superior.
Una pena.
#1 Gracias
No es lo mismo meter un palet de Portland entero en 1,5 m2 que repartirlo por toda la planta. El forjado es nuevo, viejo y el estado de este?
Espero que salga el informe técnico porque criticar sin información técnica por un simple "posible exceso de material" no me sirve.
Yo estaba reformando mi casa de campo y uno de los… » ver todo el comentario