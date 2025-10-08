Derrumbe edificio Madrid: La causa del derrumbe podría ser el exceso de material apilado en la sexta planta: "La tragedia podria haber sido aún mayor"

El regidor confirma que la obra tenía licencia desde el mes de febrero y que no constaban quejas en canales oficiales sobre la actividad que se realizaba."Todo comenzó poco antes de las 13.00 cuando, por causas desconocidas, provocó el colapso del edificio. Se cayó el forjado de la sexta planta y el resto colapsaron, arrastrando todos los escombros hacia abajo y propiciando la desaparición. Cayeron 50 metros de los 200 que tiene, la tragedia pudo ser aún mayor porque había 40 personas dentro trabajando", señalaba el regidor desde el consistorio