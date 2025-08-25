·
106
509 clics
509
clics
Derrotó a Francia y doblegó a EE. UU.: así fue la guerra del general Giap en Vietnam
Maestro de la guerra de guerrillas, este militar venció a los franceses en Dien Bien Phu e hizo doblar la rodilla a los estadounidenses con sus acciones de desgaste
|
derrotó
,
francia
,
doblegó
,
ee. uu.
,
guerra
,
general
,
vietnam
50
56
0
K
494
cultura
50 comentarios
50
56
0
K
494
cultura
#2
The_real_deal
*
Vietnam. Otro pais socialista, ejemplo que donde se implanta el socialismo falla. Ah no, espera, ahí no.
7
K
80
#3
Estoeslaostia
#2
Espero que tu comentario sea irónico.
Tu condición de español, patriota y amante de las tradiciones, no deberia ser mancillado.
1
K
20
#5
The_real_deal
#3
si claro, es irónico. No hay mas que ver mi historial de comentarios
0
K
12
#19
Estoeslaostia
#5
Pues ya sabes: 28 avemarías y 36 padrenuestros.
Y sin trampas.
Quel papa te vigila.
1
K
25
#10
Beltenebros
*
#7
CC
#2
#3
En realidad, en ningún sitio en el que está implantado el captialismo, se puede decir que funciona, ya que lo que sí hace es provocar miseria y desigualdades. Pero podemos repetir la mentira de que sí funciona 1000 veces, a ver si se convierte en verdad.
5
K
68
#12
eipoc
#10
del capitalismo ya estudió Marx su comportamiento y por definición no puede funcionar. Cuanto más tiempo pase mayor es la desigualdad y la proximidad de la revolución, como consecuencia del deterioro de la sociedad.
6
K
77
#16
Marcus78
#10
funciona para los capitalistas.
0
K
6
#25
Aergon
#16
Sí, solo que necesitan pasar algunas temporadas escondidos en sus lujosos bunkers fortificados hasta que sw pasan las consecuencias de sus actos como las catástrofes, revoluciones y guerras que provocan.
0
K
11
#29
solnegre
#3
La noticia viene a cuento como advertencia por las las intenciones de Trump de intervenir en Venezuela. Venezuela no es Irak, es un pais selvático, con un ejército de milicias entrenadas en la guerra en la Selva. Trump encontrará una resistencia que ni se imagina.
0
K
9
#7
eipoc
#2
en realidad en ningún sitio en el que está implantado el socialismo falla. Pero podemos repetir la mentira 100 veces a ver si se convierte en verdad.
2
K
34
#13
fernando_sierra
*
#2
Y tanto que funciona,nque se lo pregunten a Amancio Ortega y todos los que fabrican allí sus cosillas por cuatro perras.
0
K
10
#20
Sawyer76
#2
Otro indocumentado que se piensa que el sistema económico de Vietnam es socialista.
Precisamente cuando Vietnam empezó a crecer económicamente rápidamente es cuando adoptaron el capitalismo, exactamente igual que
China.
Hay que estar cegado por el sectarismo para no enterarse de algo tan básico.
1
K
21
#26
Peazo_galgo
#20
implantemos pues aquí una dictadura de izquierdas manteniendo el capitalismo... parece que es el modelo más exitoso hoy día, no?
1
K
23
#50
Sawyer76
#26
Lo curioso es que si coges la deficinición de fascismo de la wikipedia y cambias la palabra "fascismo" por la palabra "China" (o Vientnam), la definición encaja como un guante. Pero vale, si queréis considerarlos de izquierdas porque tienen banderitas rojas y os hace más felices, adelante, seguid defendiendo dictaduras.
cc
#28
0
K
12
#28
llorencs
#20
Sí, se abrió al mercado, pero para nada son sociedades capitalistas. La economía sigue controlada por el estado.
0
K
10
#1
Supercinexin
Pues ya tengo otra foto de superhéroe para el cuarto de mi chiquillo. El General Giap.
8
K
76
#6
Lusco2
#1
Tiene nombre de detergente?, General Giap, un poco de pasta basta
1
K
11
#15
phillipe
#1
menudo superhéroe, sacrificando a un millón y medio de soldados cualquiera gana una guerra
0
K
9
#22
Aergon
#15
Ahora son soldados, no como en europa que somos patriotas defendiendo a nuestras famílias. En fin, dobleraseando que es gerundio.
3
K
35
#24
phillipe
#22
muchas familias se quedaron sin patriotas gracias al general Giap
0
K
9
#30
Aergon
*
#24
A diferencia de los europeos que nunca han perdido a familiares por seguír órdenes de fanáticos megalómanos.
Que sí, que los comunistas son malísimos pero aquí nos salvaron ya del primer Holocausto.
2
K
32
#31
phillipe
#30
oiga usted, que yo no me he metido con la ideologia de nadie ni he hecho ninguna comparación, solo he dicho que este general no era muy bueno y prefirió la técnica de la picadora de carne para ganar una guerra. Todo lo de europa (qué problema tienes con europa?) lo has añadido tu, my friend
1
K
18
#33
Aergon
*
#31
Tu lo ves de esa manera pero a mi me parece que la picadora de carne era de marca usana: agente naranja, napalm, helicopteros y plomo, mucho plomo.
1
K
15
#39
phillipe
#33
supongo que en una guerra es lógico querer matar a muchos enemigos. Lo que yo digo es que a este general no le importó matar a muchos de sus propios soldados y ciudadanos. La picadora de carne significa eso. Te desvías todo el rato Aergon! Yo te estoy hablando de Giap!!
0
K
9
#35
devilinside
#31
Si lees bien el artículo verás que la ofensiva del Tet no fue idea suya
1
K
16
#38
phillipe
#35
vaya por dios, pero si esa fue la mejor idea!
0
K
9
#40
devilinside
#38
Si te refieres a número de bajas, como has hecho antes, no fue la mejor idea.
0
K
12
#43
phillipe
#40
Fue una jugada maestra que asentó el golpe definitivo a EEUU. El número de bajas fue grande, pero dado el número de escenarios, la complejidad de la operación, la diferencia de recursos militares y sobre todo el éxito de la ofensiva (aquí ganaron la guerra), estaba más que justificado.
0
K
9
#32
Supercinexin
#15
Debería haberse rendido y dejar a Vietnam ser otra colonia de USA, que llegó ahí con el revólver y empezó a pegar tiros porque to eso era también suyo y había que lushá contra el malvado comunismo matando a casi 6 millones de vietnamitas.
Seguro que les hubiera ido muchísimo mejor, desde luego.
1
K
21
#36
phillipe
#32
clin clin clin clin atención, falacia del falso dilema, minipunto para supercinexin
0
K
9
#41
Supercinexin
#36
En realidad no es ningún falso dilema: no quedaban muchas más opciones si caías en manos de los amantes de la Libertad del Mundo Libre o sus aliados en la región:
www.gettyimages.es/fotos/guerra-de-vietnam
Atrocidad tras atrocidad contra la población civil, todo para "liberarles" del "malvado" comunismo.
0
K
17
#45
phillipe
#41
Hombre rendirse sí es una falacia de falso dilema, puedes por ejemplo, no sé,
organizarte mejor
para que no mueran tantos soldados tuyos, por ejemplo.
0
K
9
#48
victorjba
#41
Recordemos que el gobierno del sur era una dictadura militar bastante sanguinaria.
0
K
19
#34
devilinside
#1
Si alguna vez vas a Vietnam hay algunas tiendas en que te venden los carteles de propaganda de la guerra y molan un montón. Yo puse dos en el cuarto de mi hija
0
K
12
#47
Ehorus
#1
A ver utilizo a su propia población como escudos humanos; ya , que por eso se llama guerra de guerrillas, pero es que también utilizó Laos para saltarse las zonas de combate -
¿es todo lícito para cuando te atacan?
pues el artículo y los meneantes dicen que sí...
¿Y la contra réplica? Uso de armas de destrucción masiva... que eeuu no llego a utilizar (por mucho que dijeran del gas naranja o napalm) por miedo a la imagen pública.
Julio Cesar sí que supo lidiar con semejantes "guerra de guerrillas"....
0
K
10
#27
j-light
*
Derrotó a Estados Unidos.
Gracias a esa guerra tenemos algunas buenas canciones, todo hay que decirlo.
3
K
45
#17
Marcus78
*
Encima una guerra iniciada con una mentira, para tener un pretexto. Como de costumbre.
es.wikipedia.org/wiki/Incidente_del_golfo_de_Tonkín
3
K
37
#49
victor_vega
#17
Si Trumpo es lo suficientemente estúpido prodría repetirse en Venezuela. Además, también tiene un clima tropical lleno de selvas. Quien sabe (cruzo los dedos).
0
K
10
#11
eltxoa
*
Derrotar a Francia da pá logro¡?
1
K
18
#4
reithor
Se le llenaron las tierras de cultivo de napalm, caro precio...
0
K
12
#8
eipoc
*
#4
se llenaron solas de napalm. En Japón
caían
bombas nucleares y en Vietnam napalm.
3
K
52
#9
Fraktal
#4
Pues no, no fue precisamente napalm con lo que destruyeron sus cultivos:
es.wikipedia.org/wiki/Agente_Naranja
9
K
117
#21
reithor
#9
más caro todavía.
0
K
12
#14
suppiluliuma
*
Zazis de MNM
: Ucrania no puede derrotar a Rusia. Rusia tiene tres veces más población, 9 veces más PIB y armas nucleares
También Zazis de MNM
: ¡¡¡VIVA EL GENERAL GIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP!!!
Son incapaces de estar más de cinco minutos sin contradecirse. ¡Y ni siquiera se dan cuenta!
4
K
12
#18
traviesvs_maximvs
#14
pobre, que obsesión tienes con los zazis
1
K
27
#42
Sacronte
#18
De eso le viene la paguita, la otra de alguna deficiencia de vitaminas.
0
K
10
#23
The_real_deal
#14
bueno, es que hay que estar mermao para no darse cuenta de las diferencias.
Mientras que Ucrania es un llano gigante (90% llanura) pegado a Rusia, Vietnam es un pais pequeño con selva super densa por todas partes y a un oceano pacifico de distancia de USA.
La adecuacion de la poblacion local a las condiciones de calor y humedad y el conocimiento del terreno y gestion de la selva le dieron a Vietnam una ventaja competitiva muy importante sobre USA que iba ahi a poner sus huevos gordos y se los llevaron quemados.
2
K
39
#37
devilinside
#23
También ganaron una guerra a China en 1979
0
K
12
#44
discoaguapanela
Y a pesar de la guerra, el lavado de cerebro que le han hecho al pueblo vietnamita ha sido efectivo. Hoy en día onsideran a EEUU un país amigo y que quieren su bienestar.
0
K
6
#46
Picho
*
Post equivocado... borro contenido
0
K
6
