La derecha y la mentira

Yo le escuché decir al ínclito Emilio Romero, director falangista del diario “Pueblo” y quien presumía de no venderse, simplemente alquilarse, una frase que después de escribirla en un artículo mío, ha sido reproducida exhaustivamente y cuyo tenor literal venía a decir que la derecha, para ganar unas elecciones, tenía que mentir y la izquierda, sin embargo, no, ya que la derecha defendía los intereses de doscientas familias y eso no daba votos suficientes para vencer en unos comicios. En opinión de George Steiner, “lo que no se puede...