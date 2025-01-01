La derecha y la mentira

Yo le escuché decir al ínclito Emilio Romero, director falangista del diario “Pueblo” y quien presumía de no venderse, simplemente alquilarse, una frase que después de escribirla en un artículo mío, ha sido reproducida exhaustivamente y cuyo tenor literal venía a decir que la derecha, para ganar unas elecciones, tenía que mentir y la izquierda, sin embargo, no, ya que la derecha defendía los intereses de doscientas familias y eso no daba votos suficientes para vencer en unos comicios. En opinión de George Steiner, “lo que no se puede...
| etiquetas: pp , feijóo , emilio romero , bowling green , steiner , leyenda negra
www.meneame.net/story/mentira-como-aperitivo
La derecha es HIPOCRITA
Maeo 23:27
»¡Ay de ustedes, maestros de la Ley y fariseos, hipócritas!, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad.