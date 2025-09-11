El Departamento de Estado advierte a los inmigrantes que no se burlen de la muerte de Kirk [ENG]

El Departamento de Estado indicó el jueves que revisaría el estatus legal de los inmigrantes que “elogien, justifiquen o trivialicen” el tiroteo fatal del activista conservador Charlie Kirk. La administración Trump ya había enfocado revisiones y posibles deportaciones hacia inmigrantes por actividades como participar en protestas pro-palestinas en campus universitarios. “A la luz del horrible asesinato de ayer quiero subrayar que los extranjeros que glorifiquen la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país”
Hay dos opciones, o bien ignoras la parte esa en la que decía que la empatía es una cosa horrenda, y por lo tanto te tienes que emocionar ante su muerte, ya que ha muerto de un disparo tras defender que el derecho a las armas es más importante que unas cuantas muertes al año. Sencillamente no se puede morir de una manera más coherente, y por lo tanto bien por él.
O bien no ignoras lo de que la empatía es una mierda woke, en cuyo caso su muerte sólo te puede producir indiferencia y le vuelves a dar la razón otra vez.
Un Win Win en cualquier caso
Hay que tener 0 empatía por su muerte, es lo que él habría querido.
Creo que se les esta pegando esa incapacidad de Trump para escalar la amenaza a quien ya esta amenazado.
Y los que no tampoco. Ya lo sabíamos.