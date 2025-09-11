El Departamento de Estado advierte a los inmigrantes que no se burlen de la muerte de Kirk [ENG]

El Departamento de Estado indicó el jueves que revisaría el estatus legal de los inmigrantes que “elogien, justifiquen o trivialicen” el tiroteo fatal del activista conservador Charlie Kirk. La administración Trump ya había enfocado revisiones y posibles deportaciones hacia inmigrantes por actividades como participar en protestas pro-palestinas en campus universitarios. “A la luz del horrible asesinato de ayer quiero subrayar que los extranjeros que glorifiquen la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país”