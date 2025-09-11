edición general
El Departamento de Estado advierte a los inmigrantes que no se burlen de la muerte de Kirk [ENG]

El Departamento de Estado indicó el jueves que revisaría el estatus legal de los inmigrantes que “elogien, justifiquen o trivialicen” el tiroteo fatal del activista conservador Charlie Kirk. La administración Trump ya había enfocado revisiones y posibles deportaciones hacia inmigrantes por actividades como participar en protestas pro-palestinas en campus universitarios. “A la luz del horrible asesinato de ayer quiero subrayar que los extranjeros que glorifiquen la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país”

#1 Grahml
¿Esto entonces significa que los demás sí nos podemos burlar de su muerte?
Gry #3 Gry
#1 Claro, pero no podrás entrar en los EEUU si se enteran.
Pablosky #4 Pablosky
#1 Pero si no hace falta burlarse.

Hay dos opciones, o bien ignoras la parte esa en la que decía que la empatía es una cosa horrenda, y por lo tanto te tienes que emocionar ante su muerte, ya que ha muerto de un disparo tras defender que el derecho a las armas es más importante que unas cuantas muertes al año. Sencillamente no se puede morir de una manera más coherente, y por lo tanto bien por él.

O bien no ignoras lo de que la empatía es una mierda woke, en cuyo caso su muerte sólo te puede producir indiferencia y le vuelves a dar la razón otra vez.

Un Win Win en cualquier caso :troll:
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#1 Siempre que no encuentren rastro cuando registren tu teléfono en la aduana.
victorjba #9 victorjba
#7 Ah bueno, yo como aquí solo entro con el pc me voy a descojonar a gusto xD
Khadgar #2 Khadgar
Cuna de la libertad y tal. :-P
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
No lo entiendo.

Hay que tener 0 empatía por su muerte, es lo que él habría querido.
johel #5 johel *
Ah, que no lo estaban revisando.
Creo que se les esta pegando esa incapacidad de Trump para escalar la amenaza a quien ya esta amenazado.
#6 Barriales
Un hijo de puta que ha pagado muy caro su bravuconeria dialectica y se creía impune.
#8 nanovilla
“A la luz del horrible asesinato de ayer quiero subrayar que los extranjeros que glorifiquen la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país”
Y los que no tampoco. Ya lo sabíamos.
