Denuncian las matanzas de perros en Marruecos por el Mundial 2030 que ponen a prueba a la RFEF y la FIFA

PACMA pide la intervención de la FIFA ante las "limpiezas" de perros callejeros en Marruecos con motivo de la preparación del Mundial 2030. A menos de cinco años para que Marruecos, España y Portugal acojan conjuntamente el Mundial de Fútbol de 2030, numerosas denuncias por matanzas masivas de perros callejeros en ciudades marroquíes han levantado una ola de indignación crece en torno al país africano. Diversas imágenes que muestran animales tiroteados o envenenados en plena calle han provocado un movimiento internacional de rechazo.