Denuncian las matanzas de perros en Marruecos por el Mundial 2030 que ponen a prueba a la RFEF y la FIFA

PACMA pide la intervención de la FIFA ante las "limpiezas" de perros callejeros en Marruecos con motivo de la preparación del Mundial 2030. A menos de cinco años para que Marruecos, España y Portugal acojan conjuntamente el Mundial de Fútbol de 2030, numerosas denuncias por matanzas masivas de perros callejeros en ciudades marroquíes han levantado una ola de indignación crece en torno al país africano. Diversas imágenes que muestran animales tiroteados o envenenados en plena calle han provocado un movimiento internacional de rechazo.

#2 concentrado
Si se han celebrado mundiales en países donde se cometían matanzas de personas, no veo el problema.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#2 Mundial de Rusia, Mundial de Qatar, todo apunta al Mundial de Arabia Saudí…

La FIFA se descojona
#9 concentrado
#6 No te olvides del mundial de Argentina en plena dictadura de Videla.
#10 Archaic_Abattoir
#2 Porque vale más la vida de un perro que la de una persona.
Mata a un perro y te llamarán mataperros. Mata a 7291 personas y ganarás las elecciones por mayoría absoluta.
#7 Pixmac
A FIFA y RFEF no les importan las personas, menos aún los perros.

Lo importante es realizar eventos con los que ganen dinero. Si mueren obreros o perros les da lo mismo.
rob #11 rob
Anda que la de veces que ha salido esta noticia por aquí...

angelitoMagno #3 angelitoMagno
Se van a matar más pollos y vacas para alimentar a los visitantes, en fin con el especismo :ffu:
Torrezzno #8 Torrezzno
#3 en china al menos se los comerian
g3_g3 #1 g3_g3
Cuidado Pedro!!!
madeagle #4 madeagle
Se cargaron a cientos de trabajadores para montar el mundial de Qatar, nos vamos a poner ahora exquisitos por matar unos perros
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
El perro es muy haram en esa "cultura", si hay un perro en la casa, Alá no entrará en ella
