edición general
Denuncian al Ayuntamiento de Cádiz "por dejar sin comida a las personas sin hogar en verano"

"En agosto el sistema de comedores se va de vacaciones". Esta es la denuncia que ha realizado el movimiento Nadie Sin Hogar, que ha elevado una denuncia al Defensor del Pueblo Andaluz por la atención que "en verano" reciben las personas sin hogar; más en concreto, por la alimentación que reciben. Según este movimiento, el servicio de comida de las entidades sociales este mes se sustituye por "una bolsa con 1 botella pequeña de agua, 1 yogur o similar, y 2 bocadillos de escaso contenido". Al menos en el comedor social Virgen Poderosa, que regen

4 comentarios
#3 laruladelnorte
Se queja el movimiento de que este menú veraniego afecta a las personas que tienen la dentadura dañada, sufren falta de piezas dentales, "o directamente sin dientes, una situacion muy extendida entre la población sin hogar", ya que no puede masticar el pan de barra de los bocadillos "y sólo pueden comer el contenido del interior".

Desprecio absoluto por los más desfavorecidos que llegado el verano lo tienen crudo,como si comer todos los días fuera un lujo.
vicus. #1 vicus.
A los fachapobres les toca hacer régimen en verano, mientras los ricos engordan por estas fechas, mientras se descojonan de las desgracias ajenas..
Apotropeo #2 Apotropeo
En verano con el calor no te entra nada
#4 Emotivo
La caridad nunca específica la cantidad y calidad mínima que necesitan las personas sin hogar.
