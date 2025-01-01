Denuncian al Ayuntamiento de Cádiz "por dejar sin comida a las personas sin hogar en verano"

"En agosto el sistema de comedores se va de vacaciones". Esta es la denuncia que ha realizado el movimiento Nadie Sin Hogar, que ha elevado una denuncia al Defensor del Pueblo Andaluz por la atención que "en verano" reciben las personas sin hogar; más en concreto, por la alimentación que reciben. Según este movimiento, el servicio de comida de las entidades sociales este mes se sustituye por "una bolsa con 1 botella pequeña de agua, 1 yogur o similar, y 2 bocadillos de escaso contenido". Al menos en el comedor social Virgen Poderosa, que regen