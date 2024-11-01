edición general
13 meneos
39 clics
Denuncian una «agresión fascista» en León a gritos de «Heil Hitler»

Denuncian una «agresión fascista» en León a gritos de «Heil Hitler»

La presunta víctima, militante de Juventudes Comunistas, relata que un grupo de «más de 15 individuos» le golpearon hasta que pudo ser auxiliado

| etiquetas: agresión , fascista , león
10 3 0 K 134 actualidad
9 comentarios
10 3 0 K 134 actualidad
Torrezzno #2 Torrezzno *
La presunta víctima, militante de Juventudes Comunistas, relata que un grupo de «más de 15 individuos» le golpearon hasta que pudo ser auxiliado


Joder ni en los 80. Hay que ser mongolo para pelearse con otras personas por política
2 K 33
rutas #9 rutas *
#2 Ni en los 80, ni ahora, 15 contra 1 no es una pelea, es una paliza, un linchamiento, como siempre han hecho los fascistas, cobardes por naturaleza, ahora y en los 80.
4 K 61
vicus. #8 vicus.
Al final tanta peña que votan a la derechusma se tiene que acabar notando
0 K 20
#3 Kuruñes3.0 *
Que clase de macaco enarbola el nombre de un austríaco impotente, pedófilo, drogadicto, sin un huevo, canijo y cobarde que acabó suicidándose en masa con su chucho, y para el cual era poco más que un mono piojoso bueno solo para sacharle patatas a la raza superior. Hay que ser pringao, colega.
1 K 16
nando58 #4 nando58
#3 y mal pintor, no lo olvides
1 K 21
#5 RolandDeschain
#4 y vegetariano!!
0 K 8
#6 Kuruñes3.0
#5 Es cierto que las tenía todas el hijoputa... xD
0 K 6
#7 potom
será nazista
0 K 15
nando58 #1 nando58
yupiiii, q sociedad más bonita nos está quedando :ffu:
0 K 10

menéame