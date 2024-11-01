·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11153
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
6657
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
7087
clics
El emoji más usado en twitter en cada país del mundo [mapa] [ENG]
6796
clics
Madrid no es como Tokio
5095
clics
Así no se pone el lacito
más votadas
588
Tenemos los resultados de la mamografía: es privatización
397
Sánchez invitado a la firma entre Israel y Hamás
673
El vídeo de Miguel Ángel Rodríguez donde reconoce al juez que se inventó que el fiscal general retiró el pacto por “órdenes de arriba”
514
Este es el informe sobre las residencias de Ayuso que nadie en el PP quiere que leas: “La situación es crítica”
284
Xaime da Pena, el abogado de Desokupa y Vito Quiles, ha sido condenado por un delito de amenazas continuadas y delito continuado de vejaciones injustas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
16
clics
Denunciada por maltrato animal la mayor granja de patos de Europa que abastece a supermercados en España
Esta granja ha recibido 1,8 millones de euros en fondos europeos.Una investigación encubierta de ARDE documenta violencia sistemática y maltrato animal contra 270.000 aves en una explotación portuguesa.
|
etiquetas
:
maltrato animal
,
supermercados
9
2
1
K
81
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
1
K
81
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
keizal
#0
Mira por si acaso:
www.meneame.net/story/arde-denuncia-mayor-granja-patos-europa-maltrato
1
K
40
#2
supervega
#1
si no avisa menéame es dificil saber. Aunque luego veo que se publican 10 noticias iguales y no pasa nada, supongo que si es de algo de actualidad se puede, no se como funciona el tema de los duplicados.
0
K
14
#3
keizal
#2
Sé que está en la wiki pero no sabría decirte como es la norma exactamente.
A ver si algún usuario lo puede explicar.
0
K
20
#4
supervega
#3
Gracias
1
K
34
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A ver si algún usuario lo puede explicar.