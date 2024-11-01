Una denuncia ante la Policía Nacional sugiere irregularidades en la contratación realizada por Alvise para el Parlamento Europeo

El eurodiputado contrató al trabajador en calidad de Asistente Técnico Local para llevar a cabo funciones de "asistencia técnica audiovisual" -entre otras- de la actividad europarlamentaria de Alvise. Pero el contrato no lo tramitó directamente el sevillano, si no su abogado, Luis de las Heras, al que el escrito de Policía Nacional hace alusión en reiteradas ocasiones como su "mano derecha".