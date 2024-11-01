edición general
Una denuncia ante la Policía Nacional sugiere irregularidades en la contratación realizada por Alvise para el Parlamento Europeo

El eurodiputado contrató al trabajador en calidad de Asistente Técnico Local para llevar a cabo funciones de "asistencia técnica audiovisual" -entre otras- de la actividad europarlamentaria de Alvise. Pero el contrato no lo tramitó directamente el sevillano, si no su abogado, Luis de las Heras, al que el escrito de Policía Nacional hace alusión en reiteradas ocasiones como su "mano derecha".

Milmariposas
Un caso "Marine Le Pen 2" en ciernes...
mikhailkalinin
Seguro que se pone al caso el juez Peinado.
johel
Lo irregular en alpiste es lo regular.
Me sorprende que reciba apoyo ya no de la gente normal sino de los criminales mas tontos, es que no es mas burdo porque no hay suficientes horas en el dia
SuperBuker
¿Pero este señor hace algo bien?
#4 DenisseJoel
#3 Quitarle votos a Vox, y dificultar la integración social de los votantes de ultraderecha, ¿te parece poco?
