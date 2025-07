¿Qué se puede hacer con 1 kilobyte de javascript? En el torneo de este año le esperan maravillas de la eficiencia del código. Entre los participantes se incluyen demos gráficas como Quantum Worm, Metaballs, Creepy Organ, juegos sencillos pero evocadores como Slenderman 2D, BackRooms Escape y When The Sun Goes Down (el horror de los memes es un tema...).