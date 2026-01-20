Las demandas que protestan los agricultores murcianos

Los agricultores y ganaderos, movilizados por Asaja, Coag y UPA para el 28 de enero en la Región de Murcia, reclaman cambios estructurales que garanticen la viabilidad de sus explotaciones.
| etiquetas: demandas , agricultores , murcianos , region de murcia
Hacer lo que no pueden y forzar un sistema agrícola contra natura es pan para hoy y hambre para mañana.
El agua es como el dinero, todos la quieren y escasea cada vez más.
-Rechazo al acuerdo con Mercosur y a los tratados sin reciprocidad
-Incorporación real y efectiva de jóvenes al campo
-Defensa del Trasvase Tajo-Segura
- Un precio del agua asumible para producir alimentos
-Moratoria al cierre de acuíferos sobreexplotados
-Planificación hidrológica que garantice el regadío
-Modificación de la Ley del Menor
-Control efectivo de la cadena alimentaria
-Seguros agrarios adaptados a la realidad del campo
Algunas de esas peticiones no tienen mucho sentido
2. A qué te refieres con reciprocidad en los acuerdos comerciales?
5. El precio del agua es la que es y hay que pagarlo. ¿Por qué ellos pueden tener regadío y no otras zonas que tienen el río al lado y la inversión sería mucho menor?
6. El problema de secar un acuífero al lado del mar es que el agua salada se puede filtrar al acuífero, por lo que te vas a cargar lo que quede de agua y, dependiendo de la profundidad, también te podrías cargar todo el campo.
7. ¿Modificación de la ley del menor? ¿A qué te refieres? ¿Quieres que puedan trabajar como esclavos y por la noche como en USA? ¿o de qué va este tema?
2.- reciprocidad en cuanto a los productos, lo que venga, que sea con los mismos estandares que se exijan o en caso contrario, que los rebajen.
5 y 6.- totalmente de acuerdo, sobretodo porque esa zona era casi todo de secano. lo unico que van a provocar con la desregulacion es acelerar la desertizacion de la huerta de murcia y cartagena
7.- aqui han patinado… » ver todo el comentario
Pero en el primer punto, piden más PAC, cosa que los de Mercosur no tienen en los mismos niveles.
Igual es que no necesitan.