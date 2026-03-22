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Delcy Rodríguez decreta el racionamiento eléctrico durante 45 días en Venezuela y culpa a los rayos del sol

Delcy Rodríguez, presidenta encargada, ha decretado la puesta en marcha de un plan nacional de ahorro energético ante un ciclo de radiación solar directa. Este fenómeno de "pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte", explicó la mandataria, amenaza con provocar temperaturas extremas lo que dispararía la demanda de energía. "Durante 45 días a partir de hoy los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela. Apelo a la conciencia ciudadana" dijo Delcy

| etiquetas: venezuela , delcy , energía , apagón , rayos , sol , pasaje perpendicular
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7 comentarios
10 3 1 K 138 actualidad
#4 Suleiman
Se lo ha dicho un pajarito.
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
xD xD xD xD xD

Otra zumbada como la Jeanine añez cuando se ponía tarjetas de lejía al cuello para evitar el COVID?
www.meneame.net/story/presidenta-bolivia-usa-tarjeta-bloqueadora-virus
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#1 Nasser *
Como andan las cabezas, el Trumpeta lo infecta todo :wall:
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txillo #6 txillo
#1 imposible, si aquello es el paraíso desde que fue liberado.
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Elrosquasard #5 Elrosquasard
"Presidenta encargada"...¡que mundo dios!
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JuanCarVen #7 JuanCarVen
Ola de calor es el concepto que busca :wall:
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neuron #2 neuron
Que????
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menéame