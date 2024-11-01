edición general
La defensa del caso Lucca alega que el niño murió por curanderismo y negligencias domésticas

El proceso judicial por la muerte de Lucca, el niño de cuatro años cuyo cuerpo fue hallado en la localidad de Garrucha, ha dado un giro significativo tras la presentación de la estrategia de la defensa. Los letrados del investigado, J. D. R. C., han remitido al juzgado una tesis que descarta por completo la intención criminal, situando el origen del trágico desenlace en una serie de prácticas domésticas erróneas y creencias supersticiosas. Según el escrito de la defensa, el fallecimiento del menor no debe ser considerado un crimen doloso.

comentarios
javierchiclana #2 javierchiclana *
¿Y todo eso de que el novio de la madre le había violado? En este envío no dicen nada... pues anda que no es una acusación grave. ¬¬ www.meneame.net/story/novio-madre-lucca-violo-golpeo-hasta-muerte-nino
#7 UNX
Otro éxito del pensamiento mágico.
Josecoj #1 Josecoj
A pudrirse en la cárcel igualmente
Spirito #3 Spirito
De curanderismo nada.

Un fanático católico, con consejo y ayuda de otras, tortura y lleva hasta la muerte a su propio hijo.

¿Para cuándo una investigación exhaustiva y con la ciencia en la mano del daño que el negocio de los putos obispos y curas hacen a la sociedad con su religión?
javierchiclana #4 javierchiclana *
#3 Mira que la secta católica me da asquito pero esta forma de actuar no la promueve... yo pensaría en otra religión.
Battlestar #6 Battlestar
#4 Todas estas cosas de la santería y los curanderos no son como una "vertiente" del evangelismo? No Iglesia apostólica y romana, evidentemente, pero de esa familia.

De todos modos lo que me llama la atención es que en toda la pirueta argumental esta se dejan fuera completamente el """detallito""" de la violación. Aunque visto lo visto dirán algo de que es una practica común durante la santería.
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Pena de muerte YA!
