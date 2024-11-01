DeepSeek lanza nuevo modelo insignia de IA de código abierto V4

DeepSeek lanzó el viernes versiones preliminares de su nuevo modelo insignia de inteligencia artificial de código abierto, V4, que según afirmó presenta capacidades mejoradas de razonamiento y rendimiento. La compañía lanzó dos nuevos modelos: DeepSeek-V4-Pro y DeepSeek-V4-Flash. La versión pro cuenta con 1,6 billones de parámetros, mientras que la versión flash es un modelo más pequeño y ligero con 284.000 millones de parámetros, según indicó la compañía en una publicación en el sitio web de IA de código abierto Hugging Face.