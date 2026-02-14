·
2
meneos
35
clics
Declarado un incendio entre la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena
Las llamas se pueden apreciar a kilómetros de distancia y el viento juega en contra de la extinción
|
etiquetas
:
temporal
,
murcia
,
incendio
,
spain
2
0
0
K
30
actualidad
1 comentarios
#1
NPCMeneaMePersigue
El destrozo del temporal está siendo importante en general, rachas de 170km/h, incendio, 85 heridos en Catalunya, 1 muerto. Por el mediterraneo las placas solares ya parecen pájaros volando como uno más.
Se rompió el vertice polar, el año pasado en verano colapsaron cientos de datos climáticos pero la secta satanista que gobierna ha decidido que meteorito y allá que vamos
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
Se rompió el vertice polar, el año pasado en verano colapsaron cientos de datos climáticos pero la secta satanista que gobierna ha decidido que meteorito y allá que vamos