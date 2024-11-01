Declaración de la UCI sobre La Vuelta ciclista a España 2025

La UCI expresa su total desaprobación y profunda preocupación por los acontecimientos [...] de La Vuelta Ciclista a España Los actos reiterados [...] constituyen una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte. Ante la proximidad de nuestro Congreso anual, que se celebrará la semana próxima, en el que participarán representantes de las federaciones nacionales palestina, israelí, rusa y ucraniana, reafirmamos nuestro constante llamamiento al diálogo y a la paz. El deporte debe unir, nunca dividir.
Me caguen mi puta vida.
Meten antes a Rusia y Bielorusia que expulsar a Israel.
Entre otros motivos que tienen para no dar la noticia es que no tienen forma de publicar una foto y que no salga una bandera palestina y eso a esta gente no le gusta, ellos son más de la equidistancia, de sacar lo bueno y lo que no "desune".
A ver si es que el de la UCI también está haciendo política....
Esta Vuelta estuvo marcada por las manifestaciones constantes contra el equipo Israel por personas a favor de Palestina. ¿Cuál es su opinión final sobre este asunto?
Mantengo la misma línea que dije días atrás. Por supuesto que es una pena que no hayamos podido correr como queríamos, pero creo que todos tenemos derecho a protestar. La gente que se manifiesta lo hace a favor de Gaza y los que protestan tienen sus razones. Buscan una… » ver todo el comentario