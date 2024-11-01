edición general
Declaración de la UCI sobre La Vuelta ciclista a España 2025

La UCI expresa su total desaprobación y profunda preocupación por los acontecimientos [...] de La Vuelta Ciclista a España Los actos reiterados [...] constituyen una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte. Ante la proximidad de nuestro Congreso anual, que se celebrará la semana próxima, en el que participarán representantes de las federaciones nacionales palestina, israelí, rusa y ucraniana, reafirmamos nuestro constante llamamiento al diálogo y a la paz. El deporte debe unir, nunca dividir.

reivaj01 #3 reivaj01
Como dice Paco León, me comen el nabo.
4 K 63
Supercinexin #6 Supercinexin
#3 jajajjaj venía a decir exactamente eso :-D
0 K 16
#13 pelagito
#3 mejor la teniente O'neill
0 K 10
gale #4 gale
Algún comentario de la UCI sobre los miles de niños asesinados en Gaza?
3 K 48
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
La UCI hace ya tiempo que está en la UCI. Esperando a que la palme estamos.
3 K 42
#2 R2dC
Nota: El texto está en inglés y más abajo en español.

Me caguen mi puta vida.

Meten antes a Rusia y Bielorusia que expulsar a Israel.
2 K 36
#10 soberao *
#2 En muchos países lo de suspender la vuelta fue ayer una noticia de las breves que van llegando y todavía no tienen redacción completa, pero luego por la mañana no aparecen. Solo hay que ver la sección de deportes de la BBC ayer por la tarde y hoy, y como la BBC, muchas otras televisiones públicas de distintos países, que copian "línea editorial" en cuestiones internacionales.
Entre otros motivos que tienen para no dar la noticia es que no tienen forma de publicar una foto y que no salga una bandera palestina y eso a esta gente no le gusta, ellos son más de la equidistancia, de sacar lo bueno y lo que no "desune".
1 K 26
#12 R2dC
#10 El tuiter del IPT fue algo así. "Enhorabuena a Richitelo por ganar el mallot blanco". ¿Todo lo demás? No existió.
0 K 12
rnd #5 rnd
Señores de la UCI, soy ciclista federado desde hace casi 40 años, Y podéis comerme los huevos por delante y por detrás.
1 K 21
Urasandi #7 Urasandi
"Él mismo (Sylvan Adams) organizó la operación, para lo que contó con el apoyo de un grupo internacional de diplomáticos; del presidente de la Unión Ciclista Internacional, David Lappartient; de una organización de ayuda de emergencia israelí llamada IsraAid, y de un grupo ecléctico de individuos que trabajaron juntos."
nmidigital.com/empresario-deportivo-israeli-cuenta-como-salvo-a-167-af

A ver si es que el de la UCI también está haciendo política....
0 K 12
#11 R2dC
#7 Hombre, con un grupo llamado AIDSrael no me extraña. El plot-twist de protestar por palestina y que permitan que participe rusia es el no va más.  media
1 K 15
#9 Fett
Lo mejor es leer la entrevista que han hecho a Vingegaard:

Esta Vuelta estuvo marcada por las manifestaciones constantes contra el equipo Israel por personas a favor de Palestina. ¿Cuál es su opinión final sobre este asunto?

Mantengo la misma línea que dije días atrás. Por supuesto que es una pena que no hayamos podido correr como queríamos, pero creo que todos tenemos derecho a protestar. La gente que se manifiesta lo hace a favor de Gaza y los que protestan tienen sus razones. Buscan una…   » ver todo el comentario
1 K 9
#8 bestiapeluda
Todo lo que tocan los sionistas se convierte en propaganda
0 K 7

