edición general
13 meneos
66 clics
"Debería darte vergüenza, Disney". Evangeline Lilly explota y critica los despidos en Marvel para ser sustituidos por inteligencia artificial

"Debería darte vergüenza, Disney". Evangeline Lilly explota y critica los despidos en Marvel para ser sustituidos por inteligencia artificial

Evangeline Lilly asegura que "me parece repugnante y horrible" la decisión de Disney

| etiquetas: vergüenza , disney , evangeline , lilly , explota , critica , marvel , ia
10 3 0 K 121 tecnología
7 comentarios
10 3 0 K 121 tecnología
#1 woke *
Es algo similar a lo que los políticos piensan sobre lo que dicen los ciudadanos. :calzador:
0 K 20
Gadfly #6 Gadfly
#1 que te pasa con la IA? Has sido sustituida por una? Cuantas noticias vas a mandar de lo mismo?
0 K 7
#7 Suleiman
Hoy en dia, por desgracia, abunda el individualismo, con lo que mientras no afecte a mi, me la suda que echen a otros....
0 K 13
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Pica como una avispa
0 K 10
Mecaguen #3 Mecaguen
Me gustaría pensar que la gente no va a comprar historias de Marvel hechas con IA.
0 K 10
Sawyer76 #4 Sawyer76
#3 A mi me gustaría pensar que la gente adulta no va a comprar historias de Marvel.
1 K 20
#5 NanakiXIII
Pues a ver qué dice cuando las películas sean 95% IA... Y no queda mucho.
0 K 7

menéame