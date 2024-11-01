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"Debería darte vergüenza, Disney". Evangeline Lilly explota y critica los despidos en Marvel para ser sustituidos por inteligencia artificial
Evangeline Lilly asegura que "me parece repugnante y horrible" la decisión de Disney
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#1
woke
*
Es algo similar a lo que los políticos piensan sobre lo que dicen los ciudadanos.
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#6
Gadfly
#1
que te pasa con la IA? Has sido sustituida por una? Cuantas noticias vas a mandar de lo mismo?
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#7
Suleiman
Hoy en dia, por desgracia, abunda el individualismo, con lo que mientras no afecte a mi, me la suda que echen a otros....
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#2
MoñecoTeDrapo
Pica como una avispa
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#3
Mecaguen
Me gustaría pensar que la gente no va a comprar historias de Marvel hechas con IA.
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#4
Sawyer76
#3
A mi me gustaría pensar que la gente adulta no va a comprar historias de Marvel.
1
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20
#5
NanakiXIII
Pues a ver qué dice cuando las películas sean 95% IA... Y no queda mucho.
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