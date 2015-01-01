Dave Bautista y Henry Cavill se enfrentarán en el remake de este clásico de los 80

Al remake de Los inmortales le ha costado lo suyo despegar. Tanto como para que en 2015, hace diez años, intentara fichar como villano a un Dave Bautista que solo estaba comenzando a despegarse de su pasado como estrella de la lucha libre.
| etiquetas: los inmortales , kurgan , dave bautista , remake
Hay cosas que en su momento funcionaron, eran chulas y nos queda la nostalgia. Pero no creo que resucitarla haga bien a nadie ni vaya a dar buenos resultados. Funciono porque era una idea creativa para su momento. Ahora se quedará en algo muy mediocre seguramente
www.meneame.net/m/cultura/highlander-tendra-reboot-henry-cavill-sera-n
www.meneame.net/m/cultura/reinicio-highlander-henry-cavill-hace-brutal