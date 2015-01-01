edición general
Dave Bautista y Henry Cavill se enfrentarán en el remake de este clásico de los 80

Al remake de Los inmortales le ha costado lo suyo despegar. Tanto como para que en 2015, hace diez años, intentara fichar como villano a un Dave Bautista que solo estaba comenzando a despegarse de su pasado como estrella de la lucha libre.

#4 Sammy_Jankis
A ver a quién cogen para Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez...
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo *
#4 Russell Crowe
Battlestar #6 Battlestar
Yo me casqué hasta la serie con Duncan que conste, pero...no lo veo.

Hay cosas que en su momento funcionaron, eran chulas y nos queda la nostalgia. Pero no creo que resucitarla haga bien a nadie ni vaya a dar buenos resultados. Funciono porque era una idea creativa para su momento. Ahora se quedará en algo muy mediocre seguramente
Mltfrtk #2 Mltfrtk
Pues ya tenemos Kurgan :-)  media
hijolagranputa #8 hijolagranputa
Remake apesta tanto a refrito como rebout.
#3 diablos_maiq
Nunca encontrarán mejor villano que Teddy Bautista
#9 R2dC
Si no es warhammer 40k, no quiero ver nada de Henry.
