Los datos apuntan ya al peor año de incendios en España en tres décadas tras un agosto brutal | Clima y Medio Ambiente
El sistema de vigilancia satelital Copernicus cifra en 350.000 hectáreas la superficie afectada por los incendios en el país este año
etiquetas
incendios
desastres naturales
españa
