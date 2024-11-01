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La cúpula de ERC considera la salida de Rufián, destacando la importancia del partido por encima de individuos

La oferta de Frente Amplio de izquierdas de Gabriel Rufián para frenar a la extrema derecha ha abierto un acalorado debate en el seno de ERC entre quienes apuestan por sumarse a un bloque con las demás confluencias progresistas del Estado español y quienes optan por el enroque en la política local catalana. Y en la cúpula del partido han saltado todas las alarmas. En la dirigencia no ha gustado ese debate que puede terminar fracturando a la formación republicana y empieza a ver a Rufián como un problema más que como una solución.

| etiquetas: erc , rufián , izquierdas
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5 comentarios
2 0 1 K 16 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Si quieren pasar a la irrelevancia y a volver a ser unos putos indepes que le caen mal a todo el mundo menos a los cuatro progres catalanes, es la mejor decisión sin duda.
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#4 argonitran
#1 Es un partido catalán al que solo puedes votar si vives en Catalunya. Lo que piensen de ellos fuera es absolutamente irrelevante ya que los no censados en Catalunya no podrían votarles ni aunque quisieran.
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woody_alien #5 woody_alien
Lo troll de Sant Vicenç dels Horts no quiere que le hagan sombra  media
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neiviMuubs #2 neiviMuubs
Me lo creo, recordemos que estos señores no tienen problema en hacer alianzas con partidos como Junts por ser simplemente catalanistas por más derecha que sean. La cúpula no vería muy bien eso de estar aliándose con la izquierda española.
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