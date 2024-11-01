La cúpula de ERC considera la salida de Rufián, destacando la importancia del partido por encima de individuos

La oferta de Frente Amplio de izquierdas de Gabriel Rufián para frenar a la extrema derecha ha abierto un acalorado debate en el seno de ERC entre quienes apuestan por sumarse a un bloque con las demás confluencias progresistas del Estado español y quienes optan por el enroque en la política local catalana. Y en la cúpula del partido han saltado todas las alarmas. En la dirigencia no ha gustado ese debate que puede terminar fracturando a la formación republicana y empieza a ver a Rufián como un problema más que como una solución.