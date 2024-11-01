Se cumplen 50 años del inicio del rodaje de La Guerra de las Galaxias: Una nueva esperanza [ENG]  

El 22 de marzo de 1976, el mundo cambió, aunque nadie lo sabía todavía. Una de las películas más icónicas de la historia inició su rodaje principal en los desiertos de Túnez. La primera escena filmada pertenecía a la escena 26: los jawas muestran sus droides a Owen Lars y a su sobrino Luke Skywalker. Aquel día fue el resultado de años de intenso trabajo. Lucas había superado el rechazo de casi todos los estudios de Hollywood. Fue un largo camino hasta llegar a ese día, y aún quedaba uno mucho más largo por delante.