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Cuba: la tierra de los sucesos sin fin

Cuba: la tierra de los sucesos sin fin

Alejandro me cuenta cómo le asustó el repiqueteo de los calderos la noche anterior. Chocaban las espumaderas, los cucharones, los cuchillos romos contra el metal de la madrugada. Él se asomó a la ventana. Trató de localizar de dónde provenía el ruido. Llegaba desde las cuatro puntas de la estrella náutica. No lograba señalar su origen. Como si el firmamento fuera un mantel el cual alguien hubiera jalado y los platos, los cubiertos, las copas se hubieran estrellado contra el suelo. “Eso nunca había sucedido aquí”...

| etiquetas: cuba , apagon
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3 comentarios
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
QUE NO CUELA! que lo del bloqueo es muy llamativo, pues siempre evita afectar a los milicos que gobiernan la isla, ya que en sus casoplones no falta la luz ni falta nada de nada... que esto va de décadas y décadas de una casta militar robando al pueblo en nombre del pueblo y a través del pueblo. se llama "comunismo" y siempre ha sido y será igual... idos a cagar!
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Los cubanos llevan en la sangre el ritmo; sin embargo, el toque no poseía ningún orden o sentido. Sonaba frenético, ansioso, poco musical. Los percusionistas –amas de casas, padres con ojeras, gente agotada– trataban de ser escuchados, nada más. Mambo de los asfixiados. Chachachá de los solitarios. Danzón de los que no aguantan más. A la mañana siguiente estoy sentado en el sofá en la sala de Alejandro, un colega y amigo. Ahora en esa zona de apretados edificios multifamiliares se

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Alakrán_ #3 Alakrán_
En la que nunca cambia nada.

Cuba: la tierra de los sucesos sin fin
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menéame