La isla presenta tasas de alfabetización del 99,67%, mortalidad infantil inferior a la estadounidense e iguala a EE.UU. en esperanza de vida pese al asedio económico más prolongado de la historia. Mientras EE.UU. destina 1.000 millones de dólares a guerras imperialistas y otros tantos a rescates bancarios, Cuba prioriza la educación y la salud pública, demostrando que el bienestar de la población es una cuestión de prioridades políticas. Cuba ha extendido sus misiones sanitarias a los rincones más recónditos y empobrecidos del mundo, llegando a
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Hoy Cuba,ayer Venezuela y anteriormente Vietnam y tantos otros países destruidos por loos piratas yanquis.
Me acuerdo de que no había huevos en esas semanas, lo que me pareció curioso.
La gente se pasa el dia en la calle, y hablas con ellos y la mitad no trabaja de nada. Algunos de repartirse algun vehiculo como taxi.
Luego vas a pueblos como Viñales, Trinidad, etc., donde la gente vive del turismo y de alquilar casas, y vivían un poquito mejor.
Pero no para tirar cohetes.
Dudo que en 2026 y después del Covid haya mejorado algo; por lo tanto, artículos así me parecen un poco ciencia ficción.