La isla presenta tasas de alfabetización del 99,67%, mortalidad infantil inferior a la estadounidense e iguala a EE.UU. en esperanza de vida pese al asedio económico más prolongado de la historia. Mientras EE.UU. destina 1.000 millones de dólares a guerras imperialistas y otros tantos a rescates bancarios, Cuba prioriza la educación y la salud pública, demostrando que el bienestar de la población es una cuestión de prioridades políticas. Cuba ha extendido sus misiones sanitarias a los rincones más recónditos y empobrecidos del mundo, llegando a