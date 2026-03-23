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Cuba mantiene indicadores de salud y educación superiores a los de EE.UU. a pesar de seis décadas de bloqueo

Cuba mantiene indicadores de salud y educación superiores a los de EE.UU. a pesar de seis décadas de bloqueo

La isla presenta tasas de alfabetización del 99,67%, mortalidad infantil inferior a la estadounidense e iguala a EE.UU. en esperanza de vida pese al asedio económico más prolongado de la historia. Mientras EE.UU. destina 1.000 millones de dólares a guerras imperialistas y otros tantos a rescates bancarios, Cuba prioriza la educación y la salud pública, demostrando que el bienestar de la población es una cuestión de prioridades políticas. Cuba ha extendido sus misiones sanitarias a los rincones más recónditos y empobrecidos del mundo, llegando a

| etiquetas: cuba versus eeuu , sanidad publica , esperanza de vida , alfabetización
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4 comentarios
19 3 1 K 148 actualidad
cocolisto #2 cocolisto
Un sistema infinitamente más humano en Cuba que en Norteamerica.Nunca permitirá el imperio otro modelo que ponga en cuestión su deshumanización con más de 2 millones de presos,su persecución a emigrantes,los asesinatos a los que protestan,sus guerras interminables y asesinas,su fractura social y la riqueza de unos cuantos sobre el sojuzgamiento de su población.
Hoy Cuba,ayer Venezuela y anteriormente Vietnam y tantos otros países destruidos por loos piratas yanquis.
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#4 tierramar
Mientras la OTAN o sea EEUU ha provocado la guerra proxy en Ucrania, provocando la muerte de toda una generación de hombres ucranianos, Cuba ha atendido durante años a los niños ucranianos enfermos por la contaminación de Chernobyl
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Don_Pixote #3 Don_Pixote *
Yo estuve en 2018 en Cuba y en La Habana (Barrio Chino, etc.) la gente estaba en la mierda y te pedían ropa y medicinas muy específicas.
Me acuerdo de que no había huevos en esas semanas, lo que me pareció curioso.
La gente se pasa el dia en la calle, y hablas con ellos y la mitad no trabaja de nada. Algunos de repartirse algun vehiculo como taxi.

Luego vas a pueblos como Viñales, Trinidad, etc., donde la gente vive del turismo y de alquilar casas, y vivían un poquito mejor.
Pero no para tirar cohetes.

Dudo que en 2026 y después del Covid haya mejorado algo; por lo tanto, artículos así me parecen un poco ciencia ficción.
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Herrerii #1 Herrerii
Compararse con EEUU es como compararse con países tercermundistas, mejor que se comparen con democracias de verdad ;)
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menéame