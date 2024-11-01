·
4
meneos
7
clics
Cuba: denuncian que ayuda humanitaria de México es vendida en dólares en tiendas controladas por militares
El gobierno de México envió más de 800 toneladas de víveres a Cuba. Sin embargo, los productos donados son vendidos en dólares.
|
etiquetas
:
cuba
,
mexico
4
0
2
K
36
actualidad
4 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
xaviazo
Sorpresón.
2
K
42
#2
Macnulti_reencarnado
*
Han descubierto que el agua moja. Desde mi primer viaje a Cuba en el 2004 ya vi que vendían productos de cooperación. Cosas de dictaduras de mierda.
1
K
31
#4
sarri
Las fuentes consultadas también reportaron la venta de papel higiénico de origen mexicano.
“Estuve en una tienda y tuve que inventar un cuento porque me estaban vigilando. No querían dejarme tirar fotos. Tuve que decir que era para comparar precios con las tiendas particulares”.
Lástima no haber podido incluir dichas fotos en la noticia, que le darían una veracidad aún más incuestionable de la que ya goza{troll}
PD Quién manda en Azteca Noticias para más contexto
es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Salinas_Pliego
0
K
14
#3
Pivorexico
Ya hace tiempo que se sabe que se trata de un bulo , igual andas con los mail/mensajes de la semana pasada ..
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
