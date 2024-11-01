Cuando tu vida depende del hardware

Tengo un familiar cercano que tiene Diabetes Tipo I. En estos casos debe controlarse la glucosa en sangre, controlar los hidratos de carbono que consume y administrar dosis de insulina artificial según los hidratos que coma y el ejercicio que haga. Hace aproximadamente un año le indicaron que iban a cambiar el sistema que tenía de administrarse la insulina (manual) por una bomba con cierta “inteligencia” que aprendía de su comportamiento. Desde el hospital le dijeron que el punto central del sistema era el teléfono móvil.
Está bien que pueda tener funciones extras que se puedan ver desde el móvil, pero tendría que funcionar de forma totalmente independiente.
El artículo enseña algunas de las muy válidas razones, pero añado: y si te lo roban? y si se queda sin batería? y si se te cae y lo escacharras en un lugar remoto? y si lo hackean y te dan una sobredosis?
Pocas cosas pasan...
#1 Toda la razón respecto al teléfono, pero yo lo entiendo como un ordenador portátil, una extensión del dispositivo porque este no tiene potencia suficiente como para recopilar los datos, organizarlos, subirlos y… » ver todo el comentario
Lo que sí es un adelanto son las plumas electrónicas de Novo Nordisk. Anoche, por ejemplo, terminé de cenar y la glucemia se me disparó. Estaba intentando recordar si me había puesto la rápida, pero no lo tenía claro. Un leve vistazo al culillo de la pluma me bastó para comprobar que realmente no me había pinchado para la cena...
Sinceramente, ha sido impresionante lo que he ganado en calidad de vida con esta bomba, las anteriores dejaban mucho que desear y me descompensaban mucho a la hora de hacer deporte....
De todas maneras, siempre que tengo que alejarme de casa llevo un boli de insulina cargadito y mi máquina manual, que nunca se sabe!!!!
El móvil que controla el aparato es independiente de tu móvil personal.
Si te lo roban, que es menos probable ya que no necesitas consultarlo con tanta frecuencia, puedes configurar otro idéntico cargando la aplicación
Se puede quedar sin batería pero al ser independiente y tener solo la aplicación de la diabetes deberia durar más que otro con redes sociales etc
La ventaja es el coste, es mucho más económico que diseñar un sistema que cumpla a la vez procesamiento, pantalla, facilidad de uso, autonomía suficiente, conectividad y posibilidad de reemplazo rápido si algo sale mal.