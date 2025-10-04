edición general
2 meneos
28 clics

Cuando ‘Sueca bisexual necesita semental’ recaudaba más que la oscarizada ‘Volver a empezar’

Para conmemorar el Día del Cine Español, la Cineteca de Madrid proyecta un documental sobre el triunfo a finales de los setenta de las películas calificadas ‘S’ por su sexo y su violencia

| etiquetas: cine , españa
1 1 0 K 25 cultura
2 comentarios
1 1 0 K 25 cultura
Cantro #1 Cantro
Además de la indiscutible calidad cinematográfica de la cinta de Garci cabe destacar su inmenso potencial somnífero

Me creo todo que la otra película recaudase más
1 K 22
rob #2 rob
#0 No puedo leer el artículo.
¿Muro de pago?
0 K 14

menéame