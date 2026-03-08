Cuando Franco y los Borbones volvieron a encontrarse ante el altar: recordamos la histórica boda de Carmen Martínez-Bordiú y Alfonso de Borbón

El 8 de marzo de 1972 se celebraba en Madrid una de las bodas más comentadas de la España del tardofranquismo. Aquel día, Carmen Martínez-Bordiú, nieta del dictador Francisco Franco, contrajo matrimonio con Alfonso de Borbón Dampierre, bisnieto del rey Alfonso XIII. Más allá de lo social, el enlace representaba una fuerte carga de poder político y dinástico, ya que culminaba la unión de las dos familias cabeceras de la España de la época.