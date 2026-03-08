edición general
8 meneos
30 clics
Cuando Franco y los Borbones volvieron a encontrarse ante el altar: recordamos la histórica boda de Carmen Martínez-Bordiú y Alfonso de Borbón

Cuando Franco y los Borbones volvieron a encontrarse ante el altar: recordamos la histórica boda de Carmen Martínez-Bordiú y Alfonso de Borbón

El 8 de marzo de 1972 se celebraba en Madrid una de las bodas más comentadas de la España del tardofranquismo. Aquel día, Carmen Martínez-Bordiú, nieta del dictador Francisco Franco, contrajo matrimonio con Alfonso de Borbón Dampierre, bisnieto del rey Alfonso XIII. Más allá de lo social, el enlace representaba una fuerte carga de poder político y dinástico, ya que culminaba la unión de las dos familias cabeceras de la España de la época.

| etiquetas: franco , borbones , encuentro , boda , hija , dictador
5 3 0 K 119 CamisaParda
5 comentarios
5 3 0 K 119 CamisaParda
manbobi #3 manbobi
Perdió la cabeza por ella.
1 K 33
#4 Sacapuntas
#3 ¿Por ella? ¿Se aficcionó al esquí por ella?
1 K 30
#2 Ninrojo
Nieto, no bisnieto
1 K 26
#5 Albarkas
¿Éste Alfonso es el que rompía cables con el cuello?
0 K 20
Ka1900 #1 Ka1900
Atado y bien atado....dijeron. No les faltaba razón. Así nos va.
0 K 10

menéame