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Cuando la enfermedad se convierte en reclamo de venta
Los pisos ya no se habitan, se explotan. Los barrios tampoco se piensan ya para hacer comunidad, sino para atraer capital.
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