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Cuando la enfermedad se convierte en reclamo de venta

Cuando la enfermedad se convierte en reclamo de venta

Los pisos ya no se habitan, se explotan. Los barrios tampoco se piensan ya para hacer comunidad, sino para atraer capital.

| etiquetas: vivienda , alquiler , opinión
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