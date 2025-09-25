·
Cuando las empresas te pagan por compartir coche
Transición Ecológica incluye el automóvil compartido en los Certificados de Ahorro Energético, con lo que los usuarios reciben dinero por incentivar un transporte más sostenible
movilidad sostenible
compartir coche
movilidad
movilidad
#1
Varelse
Yo aun esperando que haya más autobuses a polígonos industriales y parques tecnológicos (entre otros) que a menudo van petados, sobré todo con incremento de las frequencias sobre todo a ciertas horas. Y más teletrabajo que ya se ha demostrado que es posible y sus muchos beneficios.
