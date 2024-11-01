edición general
Cuáles son las pruebas que quiere dejar fuera de su juicio Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Cuáles son las pruebas que quiere dejar fuera de su juicio Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Después de lograr que se desestimaran los cargos de terrorismo estatal en septiembre, los abogados de Mangione se están centrando ahora en lo que aseguran fue una conducta policial inconstitucional, y que amenaza su derecho a recibir un juicio justo. Así, argumentan que la fiscalía del distrito de Manhattan no debería poder mostrar la pistola, el cuaderno y otros artículos a los jurados porque la policía no tenía entonces una orden para registrar la mochila.

#1 doramono *
El asesinato es el peor de los delitos porque no tiene solución.
Yo le aplicaría el ojo por ojo.

#3 txepel *
#1 Fue al CEO de United Healthcare al que aplicaron el ojo por ojo.

Una pena, en un mundo ideal hubiera sido juzgado por sus crímenes.

reivaj01 #7 reivaj01
#3 Yo no veo el "ojo por ojo" por ninguna parte, el CEO de mierda mandó al otro barrio a miles de personas.
Lo que hizo Luigi no puede interpretarse salvo como un acto de legitima defensa.

Huginn #6 Huginn
#1 Como contradecirse en sólo dos frases.

VicPadawan #5 VicPadawan
Vaya pelicula que se viene. Será de las que la realidad supera a la ficción.

Robus #8 Robus
Va a ser curioso: si lo condenan corren el peligro de convertirlo en un martir, y los martires suelen ser imitados...

Les puede salir el tiro por la culata, y más en una America que se está anarquizando desde la misma presidencia del país.

May you live interesting times... :-D

Kmisetas #4 Kmisetas
#_2 Eres un pozo de mierda. Pasa buen día.


