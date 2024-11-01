Cuáles son las pruebas que quiere dejar fuera de su juicio Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Después de lograr que se desestimaran los cargos de terrorismo estatal en septiembre, los abogados de Mangione se están centrando ahora en lo que aseguran fue una conducta policial inconstitucional, y que amenaza su derecho a recibir un juicio justo. Así, argumentan que la fiscalía del distrito de Manhattan no debería poder mostrar la pistola, el cuaderno y otros artículos a los jurados porque la policía no tenía entonces una orden para registrar la mochila.
| etiquetas: luigi mangione , unitedhealthcare , ceo , asesinato , juicio
Yo le aplicaría el ojo por ojo.
Una pena, en un mundo ideal hubiera sido juzgado por sus crímenes.
Lo que hizo Luigi no puede interpretarse salvo como un acto de legitima defensa.
Les puede salir el tiro por la culata, y más en una America que se está anarquizando desde la misma presidencia del país.
May you live interesting times...