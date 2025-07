Cuál es la relación entre Huawei y el Gobierno chino

En el libro The Chinese Corporate Ecosystem publicado en 2022, el investigador de la Universidad Tecnológica de Sydney, Colin S. c. Hawes, analizaba la estructura de Huawei y aseguraba que las sospechas sobre la “propiedad” del Gobierno Chino de la empresa eran “infundadas”. Según este investigador, estas sospechas se deben a los “malentendidos” de esta estructura que permite a los empleados poseer una gran empresa y que se consideran extraños en Occidente, aunque no dentro del sistema empresarial chino.