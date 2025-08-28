edición general
Cruzando el umbral

La deriva hacia el autoritarismo no empezó este enero; la rendición viene de antes. Quizás empezó en febrero del 2021, cuando los republicanos en el senado tumbaron el impeachment de un presidente que había enviado una masa enfurecida a lincharles hacía menos de un mes. O quizás fue poco después, cuando el supremo decidió inventarse una interpretación constitucional de fantasía para permitir que un hombre que había intentado dar un golpe de estado fuera candidato.

MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
El fascismo siempre ha estado ahí, por mucho que, quienes se sienten cómodos con él, ironizasen con el "todos fascistas" y similares cada vez que se señalaba a quienes, de una manera u otra, apuntaban maneras. Y para que crezca, sólo hace falta que quienes han de velar por el bienestar de la sociedad desatiendan sus obligaciones cuando están en el gobierno. Si a eso le añades un buen puñado de medios que blanquean a la extrema derecha con eufemismos, y en este país en el que acuñó el…   » ver todo el comentario
themarquesito #6 themarquesito
Trump y su administración se están vengando de manera indigna y ominosa de Kilmar Ábrego García. A lo tonto, el salvadoreño residente en Maryland se está convirtiendo en un símbolo de lucha contra la tiranía.
Asimismov #3 Asimismov *
Pues tampoco, la cosa empezó en el otoño de 2020, con los pretendidos pucherazos de Trump, aunque los precedentes anteriores de George W. Bush que venció por los votos electorales y no por los votos populares también abrió el camino.
imparsifal #2 imparsifal
Menciono este artículo en mi último editorial en Jot Down en el que, además, le doy la razón al antiguo dueño de Menéame:
www.jotdown.es/2025/08/martin-varsavsky-tiene-razon-pero-la-verdad-hab
#1 rbrn
No hace falta mirar tan lejos, aquí nos saltamos cosas que minan la democracia constantemente según convenga.
Ddb #5 Ddb
Gran artículo el de Senserrich.
#7 Tecar *
El concepto de lo que llamamos fascismo en realidad siempre está presente como una característica de las sociedades humanas, es por lo que siempre hay que estar alerta ante los primeros síntomas, de lo contrario luego ya es demasiado tarde.
Es lo que Umberto Eco llamaba "fascismo eterno" o "Ur fascismo":
es.wikipedia.org/wiki/Ur-Fascismo
