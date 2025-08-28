Cruzando el umbral

La deriva hacia el autoritarismo no empezó este enero; la rendición viene de antes. Quizás empezó en febrero del 2021, cuando los republicanos en el senado tumbaron el impeachment de un presidente que había enviado una masa enfurecida a lincharles hacía menos de un mes. O quizás fue poco después, cuando el supremo decidió inventarse una interpretación constitucional de fantasía para permitir que un hombre que había intentado dar un golpe de estado fuera candidato.
| etiquetas: democracia , eeuu , autoritarismo
Es lo que Umberto Eco llamaba "fascismo eterno" o "Ur fascismo":
