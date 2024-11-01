edición general
Críticas a la web 'El Debate' por su absurdo reproche a Almodóvar: "Este tuit pasará a la historia de la indigencia mental"

"Almodóvar se viste de Prada: un polo de 1.000 euros para defender al pueblo de Gaza", reza el titular. El texto, que es aún más esperpéntico, acaba incluso metiendo con calzador a Pablo Iglesias e Irene Montero. En las respuestas muchos les han recordado algo tan básico como que tener pasta y estar en contra de un genocidio no es excluyente.

Quien de joven no es de izquierdas no tiene corazon, quien de viejo no es de derechas no es buen español.
Frase original adaptada de Winston Churchill, fuera de la guerra mundial un grandisimo hijo de puta elitista que llego a defender el esclavismo.
#2 Winston Churchill, ese gran estadista que ante el avance alemán sobre sus tropas, abandonó el frente con la misma velocidad que se pimplaba el gûisqui, haciendo que protagonizaran una retirada en Dunkerke que los alemanes bautizaron como la "huida de las ratas".
#2 Un genocida además. Pero dejó frases célebres y bastante dignas de recordar.
Nornal en una web llamada "El del váter"
