Una crítica del tebeo

[C&P] Ondarra emplea una y otra vez la palabra «denuncia», y deja caer en el titular que existe una «investigación» en curso, dando a entender que sobre la mesa hay una acción judicial o, cuando menos, un expediente administrativo abierto. Tras ponerme en contacto con el propio Ministerio para comprobarlo, la respuesta es inequívoca, no hay ninguna denuncia formal ni ninguna investigación abierta sobre la directora general ni sobre el comité de evaluación. Lo que existe es una queja firmada por dos autores que no fueron seleccionados.