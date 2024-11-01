La crisis que viene crece entre las 'sombras' del sistema financiero y se expande a toda velocidad por Europa

Aumenta la presencia de la banca en la sombra, fuera del alcance del regulador

La UE advierte de que ya representan el 23% del crédito total expuesto a ventas forzadas

En EEUU esto ya se ha traducido en quiebras y los temores crecen.

Las advertencias llegan desde las instituciones más 'informadas' a nivel financiero del mundo. El Banco Internacional de Pagos (BiS por sus siglas en inglés) o el Fondo Monetario Internacional son algunas de ellas