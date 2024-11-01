edición general
La crisis que viene crece entre las 'sombras' del sistema financiero y se expande a toda velocidad por Europa

La crisis que viene crece entre las 'sombras' del sistema financiero y se expande a toda velocidad por Europa

Aumenta la presencia de la banca en la sombra, fuera del alcance del regulador
La UE advierte de que ya representan el 23% del crédito total expuesto a ventas forzadas
En EEUU esto ya se ha traducido en quiebras y los temores crecen.
Las advertencias llegan desde las instituciones más 'informadas' a nivel financiero del mundo. El Banco Internacional de Pagos (BiS por sus siglas en inglés) o el Fondo Monetario Internacional son algunas de ellas

1 comentarios
cocolisto
" En resumen, empresas que no son bancos se han vuelto cada vez más importantes en el mercado de préstamos y, con una regulación mucho más laxa que estos y una observación mucho menor de los reguladores, han llenado de 'préstamos peligrosos' el sistema. Son empresas más pequeñas y expuestas que, además, recurren a mecanismos que entrañan más riesgo (como el factoring). Los expertos como Fitch comentan que esto traerá perturbaciones regulares y pánico más o menos regular".
